În ce condiții locuiește fiica Andreei Esca în Anglia! Alexia Eram le-a arătat fanilor ei căminul în care stă

Alexia Eram a plecat la studii în Marea Britanie! Recent, fiica Andreei Esca a făcut un vlog în care le-a arătat fanilor ei căminul și camera în care stă, la Londra. Alexia urmează cursurile renumitei University for the Creative Arts.



„Pentru că mulţi m-aţi rugat să fac un tur al camerei, o să facem un tur al căminului”, le-a spus Alexia Eram fanilor ei la începutul vlog-ului. În camera ea are bucătărie şi baie proprie, dar și un dressin. Fiica Andreei Esca și-a decorat camera cu poze cu părinţii ei, dar şi cu iubitul ei, Mario Fresh. În cămin există o sală de cinema, un amfiteatru, karaoke club, sală de sport, cameră de studii, sky-bar, curățătorie și încă un bar la subsol.

„Cel mai frumos lucru este priveliştea mea minunată", a mai spus Alexia Eram. (Citește și E oficial! Anunțul făcut de Alexia Eram, după ce s-a spus că s-a despărțit de Mario Fresh! A ținut să se afle de la ea)