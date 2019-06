Încă o gravidă în showbiz! “Blonda lui Cătălin Botezatu” a anunțat că a rămas însărcinată

Au trecut nu mai puțin de 9 ani de când Emma Dumitrescu a câștigat prima ediție a emisiunii Next Top Models. Atunci, Emma a devenit manechinul preferat al lui Cătălin Botezatu, iar acum trăiește un alt moment fericit al vieții ei. Se pregătește să devină… mămică.

Avea doar 16 ani atunci când a câștigat Next Top Model, iar această satisfacție a atras după ea și multe alte avantaje. Invitată în emisiunea ”Agenția VIP” de la Antena Stars, Emma Dumitrescu a declarat că a câștigat ”bănuți” și că a fost foarte mulțumită. A avut ca scop, totuși, călătoriile, nu neapărat ”averea”.

“Am făcut bănuţi. Nu pot să spun că n-am fost mulţumită. Întotdeauna am făcut cât să mă întreţin şi cât să-mi pregătesc următorul pas. Scopul meu a fost să călătoresc şi să văd cât mai multe locuri, nu să fac averi”, a declarat ”Blonda lui Cătălin Botezatu”.

Emma Dumitrescu este însărcinată în 8 luni

Emma este alături de fotograful Bogdan Brașoveanu – fost model, la rândul său -, iar în urmă cu 8 luni de zile a rămas însărcinată. Bucuria lor este de înțeles, iar Emma spune că soțul său este… cel mai important pentru ea.

“Cel mai important om pentru mine a fost întotdeauna, fără să conştientizez atunci, chiar soţul meu. Ne-am cunoscut când am început să lucrez la agenţia de modeling, însă eram doar prieteni. M-am întors în ţară şi am zis hai să ieşim. Şi a venit cu motocicleta, primind o bilă albă. Acum sunt şi eu motociclistă. După mai multe ciondăneli, ne-am revăzut întâmplător în staţia de metrou Dristor, şi am mers la el să-l sărut şi ne-am împăcat definitiv. Ne-am logodit de două luni“, a mai declarat Emma în timpul emisiunii.