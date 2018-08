Începe UNTOLD 2018! Ce artiști cântă la Cluj

Joi (2 august) este prima zi de UNTOLD 2018! Festivalul continuă tradiția anilor precedenți, scenele clujene reunind artiști „grei”: The Prodigy, Steve Aoki, Tiesto, Diplo, The Chainsmokers, Jason Derulo, Kygo, Afrojack, Don Diablo, Dimitri Vegas&Like Mike, acestea fiind doar câteva dintre ele.

UNTOLD 2018 artiști. Mii de oameni sunt așteptați să vină la Cluj, în perioada 2-5 august, la festivalul UNTOLD. Cei care merg la festival vor avea parte de show-uri de neuitat și vor trăi clipe unice, alături de sutele de artiști care vor evolua pe scenele festivalului, printre care Galaxy, Alchemy, Elements, Daydreaming, Forest, Time, Trance, Earth. (Citește și CANCAN.ro dă startul mega-maratonului UNTOLD!)

UNTOLD 2018 artiști. Armin van Buuren închide festivalul

UNTOLD 2018 artiști. Armin van Buuren a mixat la UNTOLD încă de la prima ediție din 2015, acesta formându-și un obicei din a petrece răsăritul soarelui alături de spectatorii din România, atunci când urcă pe scenă. În 2017, show-ul lui Armin a depășit 5 ore. Fan declarat al dj-ului olandez este și primarul Clujului, Emil Boc. La ediția din acest an, Armin van Buuren și-a dorit să fie cel care va face din ceremonia de închidere a evenimentului clujean un moment unic și de neuitat. (NU RATA Parteneriat în premieră YouTube – Untold. Festivalul va fi live pe celebra platformă)

UNTOLD 2018 artiști. Black Eyed Peas vin special la Cluj, deși nu au turneu în Europa

UNTOLD 2018 artiști. Starurile Armin van Buuren, Black Eyed Peas, The Chainsmokers, The Prodigy, Jason Derulo, Dimitri Vegas&Like Mike şi Afrojack vor face spectacol pe cel mai mare stadion din Cluj. Trupa americană Black Eyed Peas a pornit în acest an într-un nou turneu, care însă ocoleşte Europa. Tocmai din acest motiv, organizatorii festivalului Untold se laudă cu reușita lor. Ei i-au convins pe americani să facă o excepție, iar fanii din Europa care vor să-i vadă live în acest an au doar varianta Cluj.UNTOLD 2018 artiști. Organziatorii au venit cu o surpriză pentru fanii festivalului și i-au adus pe cei mai buni artişti din lume ai muzicii trance, pe o scenă dedicată exclusiv lor. Pe scena trance vor urca nume mari, ca ATB, Bryan Kearney, Chicane, Ferry Corsten, Gareth Emery, Orjan Nilsen sau Markus Schulz. (Vezi aici Cine a cântat anul trecut la festivalul din Cluj)

UNTOLD 2018 artiști. LINE-UP

Scena principală LIVE : The Chainsmokers, Jason Derulo, The Prodigy, The Asteroids Galaxy Tour, Bonobo

: The Chainsmokers, Jason Derulo, The Prodigy, The Asteroids Galaxy Tour, Bonobo Scena principală DJ : Afrojack, Alesso, Armin van Buuren,Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Kygo, Oliver Heldens, Steve Aoki, Tiesto, Danny Avila, Don Diablo, Fedde Le Grand, KSHMR, Oliver Heldens, Tujamo, Will Sparks

: Afrojack, Alesso, Armin van Buuren,Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Kygo, Oliver Heldens, Steve Aoki, Tiesto, Danny Avila, Don Diablo, Fedde Le Grand, KSHMR, Oliver Heldens, Tujamo, Will Sparks Scena Galaxy : Loko Dice, Nina Kraviz, Solomun, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-pot, Seth Troxler

: Loko Dice, Nina Kraviz, Solomun, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-pot, Seth Troxler Scena Alchemy: Andy C, Dub FX, Flux Pavilion, Modestep, Noisia (DJ Set), Pendulum (DJ Set), Wilkinson (DJ Set), Borgore, The Glitch Mob (DJ Set)

UNTOLD 2018. Programul pe zile