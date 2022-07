Incredibil! Andrei a străbătut 12.000 de km ca să ajungă la stomatolog. Motivul este halucinant

Românii plecați în străinătate preferă să vină până în țara lor natală pentru vizitele la cabinetul stomatologic. În aceeași situație se află și Andrei, conaționalul care a străbătut 12.000 de km până în România pentru o simplă vizită la dentist. Care sunt, de fapt, motivele?

Turismul medical stomatologic a devenit un fenomen ce a luat amploare în România, în ultimii ani. În țara noastră, serviciile stomatologice sunt printre cele mai ieftine și bune din lumea întreagă. Din această cauză, cei plecaţi peste hotare la muncă aleg să vină acasă pentru a se trata. Şi asta chiar dacă în acest fel trebuie să-şi amâne lucrările până când pot ajunge înapoi în România. Miile de kilometrii nu îi împiedică pe conaționali, deoarece ei consideră că merită vizita.

Bărbatul care a mers 12.000 de km pentru a ajunge la dentist

Unul dintre românii care parcurg peste 12.000 de km pentru a ajunge la medicul stomatolog de la noi din țară este și Andrei, un bărbat care s-a deplasat până în Oradea pentru a-și repara dinții. El susține că în România, procedurile stomatologice sunt mult mai ieftine.

”O procedură care acolo m-ar costa în jur de 700-800 de dolari, aici mă costă undeva la 100, maxim 200 de dolari”, spune Andrei, pacient. Iar ca el sunt mulţi alţi români stabiliţi peste hotare.

Greta, o altă româncă, locuieşte în Anglia de doi ani şi are nevoie de un implant dentar. Acolo însă, procedura este mult mai scumpă decât în România. Așa că preferă să vină la noi în țară pentru a-și face operația.

”Acolo m-ar costa 3.000 de lire şi aici doar 1.000 de euro. Am stat cu durerea o perioadă şi acolo am mers la control, dar până la urmă am decis să vin aici pentru că a fost foarte mare diferenţa între preţuri”, povestește Greta, pacientă.

Unele ţări din Europa oferă angajaţilor asigurări stomatologice. Acestea nu acoperă însă toate tratamentele necesare. Aşa a ajuns România destinaţie pentru turismul dentar.

”Sunt situaţii în care casele lor de asigurare le decontează dacă noi le dăm facturi. Și normal că dăm”, explică Sebastian Lascu, medic stomatolog.

”E mai ieftin şi se lucrează mai bine”, crede o româncă plecată în Spania de 17 ani. Dacă în România preţul unui implant dentar pleacă de 350 de euro, românii care lucrează în Spania sau Italia trebuie să plătească peste 1.000 de euro pentru aceeaşi procedură.

Situație alarmantă în România

Cel mai șocant este că România tot codașă în ceea ce privește îngrijirea dentară. În medie, un român foloseşte mai puţin de un tub de pastă de dinţi pe an şi îşi schimbă periuţa la 2-3 ani. În plus, 4 din 10 români nu au ajuns niciodată la un control stomatologic, scrie Observator.

