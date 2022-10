Incredibil! Ce a putut să găsească un orădean într-o șaorma: ”Am văzut că se mișcă ceva”

Ceea ce trebuia să fie o cină reușită, într-un fast food din Oradea, s-a transformat într-o adevărată oroare. Un bărbat a avut parte de un ”musafir nepoftit” în propria-i farfurie. Bihoreanul a filmat tot, iar imaginile au făcut înconjurul rețelelor de socializare.

Scenele s-au petrecut într-un mall din Oradea. Daniel Matei a mers la un fast food, alături de fiul său, unde a comandat un kebab. Toate bune și frumoase. Când să se deguste bucuros din preparatul ales, acesta a constatat că în farfurie este un melc viu.

Daniel Matei nu a stat mult pe gânduri, a luat telefonul mobil și a filmat întreaga scenă. Vrând să obțină explicații pentru cele întâmplate, bărbatul a mers la angajații fast food-ului.

Nu mare i-a fost mirarea când, drept scuză, un angajat s-a justificat spunând că vietatea ”a scăpat”, de fapt, de pe frunzele de salată direct la el în farfurie. Totodată, acesta se aude în filmare când spune că nu înțelege cum s-a întâmplat așa ceva, mai ales că legumele au fost spălate sub un jet puternic de apă. (VEZI IMAGINILE ÎN SECȚIUNEA VIDEO A ARTICOLULUI)

”Am mers cu fiul meu, după ora 17, la un fast food din mall Oradea. Eu mi-am luat un kebab cu 31 de lei. Am luat o bucată din salată, iar apoi am văzut că se mişcă ceva. A ieşit apoi melcul, care se plimba pe farfurie.

Am chemat şeful de sală, i-am explicat şi arătat ce am găsit. Iar el mi-a răspuns că pot să comand altceva fără cost şi că salata e spălată sub presiune. Eu i-am zis că nu mai vreau să mănânc nimic, aşa că mi-au dat banii înapoi.

Trebuia să fac plângere la Protecţia Constumatorului, dar nu am avut timp atunci”, a declarat reporterului Daniel Matei pentru ebihoreanul.

Protecția Consumatorului s-a autosesizat și a amendat fast food-ul din Oradea

Nici nu a fost nevoie ca orădeanul să anunțe Protecția Consumatorului. Așa cum era de așteptat, filmulețul s-a viralizat pe rețelele de socializare și a ajuns inclusiv de șeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bihor, Giani Bura, care, la scurt timp a trimis o echipă în inspecție la respectivul fast food.

Astfel, în urma verificărilor, Protecția Consumatorului a amendat fast food-ul cu de 20.000 de lei și, au fost oprite de la vânzare produse în valoare de 13.000 de lei.

Potrivit sursei citate, inspectorii au mai găsit o serie de nereguli.

„La sediul din mall-ul Lotus Oradea s-a verificat respectarea, de către operatorul economic, a condiţiilor prescrise şi declarate, pornind de la produsele finite, materiile prime utilizate, produse finite, constatându-se nerespectarea cerinţei de a folosi, în cadrul serviciilor prestate, numai produse şi proceduri sigure, astfel:

– prestatorul deţine un spaţiu separat pentru curaţat/spălat legume şi salată, operaţiuni efectuate de angajaţi, situaţia descrisă de consumator putând fi rezultatul nerespectării unor proceduri sigure.

– sunt preparate chifle şi clătite într-un spaţiu neadecvat, practic în spaţiul de depozitare a produselor alimentare preambalate tot aici existând baxuri cu tacâmuri şi frigiderul pentru drojdie

– nu este ţinută o evidenţă care să permită trasabilitatea materiilor prime, a cantităţilor utilizate într-o zi, ridicându-se suspiciunea folosirii acestora pe parcursul mai multor zile, inclusiv a calupului de 20 kg carne de curcan utilizată la preparatele tip kebab, shaorma.

Drept urmare, operatorul economic a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 20.000 lei, fiind oprite definitiv de la comercializare produse în valoare de circa 13.000 lei”, se arată într-un comunicat transmis de Bura, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook