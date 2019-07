Incredibil cu ce se ocupă Cristi Borcea în penitenciar! ”Trăiește ca un rege acolo, nu are probleme”

Fostul acționar de la Dinamo pare să se fi obișnuit cu statutul de condamnat și încearcă să-și facă viața ușoară chiar dacă este după gratii. Și reușește asta, susțin colegii lui de penitenciar.

Chiar când se bucura mai mult de aerul libertății, Cristi Borcea s-a întors din nou în penitenciar, în urmă cu doar câteva luni, din cauza unui dosar complicat. Trăind deja ”experiența” primei condamnări, afaceristului nu i-a fost la fel de greu, se pare, după ce a ajuns a doua oară la închisoare.

Colegii lui de penitenciar povestesc că Borcea și-a făcut viața ușoară după gratii și primește un tratament de rege.

”E mai ușor să muncești la penitenciar. Acum, de fapt, am înțeles că nici nu mai muncește, știe că nu are rost să se spetească. El, oricum, trăiește ca un rege acolo, nu are probleme, e superrespectat de toată lumea”, ne-a mai spus sursa citată. Iar fostul coleg de penitenciar al lui Cristi Borcea ne-a explicat ce face, toată ziulica, fostul acționar al echipei Dinamo București. ”Când sunt meciuri, se uită la ele, se mai enervează când vede cum joacă Dinamo. Dar, dacă nu e fotbal la TV, joacă table. Și, vă zic sincer, e campionul pușcăriei, rupe la table. Am jucat și eu cu el, m-a bătut, are un noroc și la zaruri de nu se poate explica”, a declarat o sursă pentru wowbiz.ro.