Incredibil! Motivul pentru care Sânziana Buruiană ar putea intra în Cartea Recordurilor: ”Șase ani, da, continuu, pentru că mie, sincer, îmi este ușor”

Sânziana Buruiană, în vârstă de 38 de ani, a oferit recent un interviu în care a povestit că timp de șase ani, în fiecare zi, și-a alăptat copiii. Blondina consideră că ar putea intra în Cartea Recordurilor, dacă va continua acest lucru. Cum a fost posibil să reușească acest lucru?

Fosta asistentă TV, Sânziana Buruiană, și soțul ei, fostul fotbalist, Nicola Zuluf, sunt căsătoriți de câțiva ani și împreună au două fetițe. În urmă cu ceva timp, blondina a decis să se mute cu familia în străinătate. În prezent, este angajată la un post de televiziune din Ungaria, unde ar avea un salariu foarte bun.

Sânziana Buruiană: ”Chiar aș putea să intru în Cartea Recordurilor”

Recent, Sânziana a oferit un interviu în care a povestit că și-a alăptat fiica cea mare până la vârsta de patru ani, iar pe cea mică o alăptează și în momentul de față. Astfel, de șase ani face continuu asta și le sfătuiește pe femei să îi urmeze exemplul. Mai mult, blondina consideră că ar putea intra în Cartea Recordurilor.

”Chiar aș putea să intru în Cartea Recordurilor. Nu știu care a fost cel mai mare record, însă eu am deja șase ani și jumătate de alăptat neîntrerupt, pentru că mai întâi am alăptat-o pe Iza, foarte mult timp, iar apoi s-a născut cea mică și nu am făcut deloc pauză. Le sfătuiesc pe toate femeile să facă lucrul acesta, pentru că imunitatea fetelor este foarte bună. Ele trec peste orice răceală foarte, foarte repede”, a mărturisit Sânziana Buruiană, într-o emisiune TV.

Secretele de mămică ale Sânzianei Buruiană

Se pare că Sânzianei Buruiană îi este ușor să alăpteze. Ea spune că s-a obișnuit și că așa a reușit și să își bage copiii rapid la somn.

”Șase ani, da, continuu, pentru că mie, sincer, îmi este ușor. Le adorm foarte repede. În momentul în care le pun la sân, imediat. Adică eu nu mă chinui legănatul, niciodată nu le-am legănat ca să adoarmă sau să găsesc o grămadă de metode”, a mai adăugat Sânziana, la Antena Stars.

