Infidelitatea lui Tavi Clonda dinaintea relației cu Gabriela Cristea nu a existat. Artistul a făcut lumină în privința trecutului său amoros

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt împreună de ani buni și au două fetițe minunate, Victoria și Iris. S-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii „Te vreau lângă mine”, pe vremea când bruneta era prezentatoare TV la Kanal D, iar artistul întreținea atmosfera împreună cu trupa lui. Încurcate au fost căile dragostei, căci cei doi au ajuns să se căsătorească. Atunci când s-a aflat public de idila lor, gurile rele au început să arunce cu zvonuri referitoare la o posibilă infidelitate a cântărețului. Cu cine s-a iubit Tavi Clonda înainte de mariajul cu vedeta de la Antena Stars?

Tavi Clonda și Gabriela Cristea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, în urma căreia au venit pe lume micuțele Victoria și Iris. Cei doi și-au făcut relația publică, anunțând pe micile ecrane că sunt împreună. De atunci, gurile rele au aruncat cu zvonuri în stânga și-n dreapta, referitoare la o posibilă infidelitate a artistului. Asta pentru că înainte de idila cu Gabriela Cristea, cântărețul a mai avut două relații lungi.

S-a iubit timp de șapte ani cu Adriana Vlad, artista care cânta alături de B.U.G Mafia, acum multă vreme. Apoi, a urmat o relație amoroasă cu Valentina Dincă, cu care s-a iubit timp de patru ani. Tavi Clonda și-a încheiat relațiile în mod amiabil, apoi a mers mai departe. Totuși, la acea vreme, cântărețul a răspuns vorbelor urâte venite la adresa lui. A explicat faptul că nu a fost niciodată vorba de infidelitate și că înainte să fie împreună cu vedeta de la Antena Stars, acesta și-a încheiat relația anterioară.

„Nu ştiu de unde au apărut toate speculaţiile astea. E bine să le lămurim. Eu cu Gabi suntem foarte ok. Fosta mea relaţie s-a terminat un pic înainte de a o cunoaşte pe Gabriela. Nu mă gândeam să încep o relaţie cu Gabriela când aveam altă relaţie. Fosta iubită nu e însărcinată. Nu am fost cu amândouă în acelaşi timp. Nu aş face asta”, spunea Tavi Clonda, în urmă cu mulți ani.

CITEȘTE ȘI: CE SACRIFICII FACE GABRIELA CRISTEA PENTRU FAMILIA EI. VEDETA A VORBIT PE ȘLEAU, LA SCURT TIMP DE LA DISCUȚIA LEGATĂ DESPRE DIVORȚ: „CÂT DE NEDREAPTĂ ESTE VIAȚA”

Gabriela Cristea a făcut mărturisiri sincere despre regretele pe care le are față de fostele relații. Acum este în culmea fericirii alături de Tavi Clonda, iar împreună au două fetițe minunate, însă au existat momente grele în trecutul ei amoros.

”Am regrete vis a vis de mine, ca femeie, pentru că ar fi trebuit să mă respect un pic mai mult pe mine. Nu am prea știut cum să gestionez relațiile cu bărbații din viața mea. Probabil că de aceea nici nu am avut noroc fabulos în prima parte a vieții în relațiile pe care le-am avut pentru că nu am știut să mă apreciez pe mine.

Relația cu Tavi a fost cea mai deschisă și cea mai cinstită din viața mea. Am avut și o discuție atunci, cu Tavi, și i-am spus: Dacă vrei să ne despărțim, dacă tu crezi că ai putea să faci un copil cu altă femeie, n-o să am nimic împotrivă. Am avut noroc cu el. Tavi e mai tânăr cu aproape 5 ani față de mine, dar nu am simțit niciodată”, spunea Gabriela Cristea în podcastul Ilincăi Vandici.