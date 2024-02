Ce sacrificii face Gabriela Cristea pentru familia ei. Vedeta a vorbit pe șleau, la scurt timp de la discuția legată despre divorț: „Cât de nedreaptă este viața”

Gabriela Cristea este foarte prezentă în mediul online, acolo unde împărtășește trăiri și activități din viața ei cu internauții. Este urmărită de milioane de femei pe rețelele de socializare și a devenit un influencer îndrăgit, pe lângă jobul ei de prezentatoare de televiziune. Recent, a făcut câteva dezvăluiri legate de familia ei, lăsându-i pe toți mască. Vedeta de la Antena Stars a vorbit pe șleau despre sacrificiile pe care le face în fiecare zi, pentru ca fetițelor ei să nu le lipsească nimic.

Nu mai este niciun secret faptul că Gabriela Cristea este foarte activă în mediul online, acolo unde ține legătura cu toți cei care o urmăresc. Cunoscuta prezentatoare TV este foarte sinceră și directă din fire și nu omite să le arate fanilor ei situațiile prin care trece în viața de zi cu zi, fie că sunt ele plăcute sau mai puțin plăcute.

Spre exemplu, de data aceasta vedeta de la Antena Stars a vorbit pe șleau despre sacrificiile pe care le face la jobul ei pentru ca fetițele ei să nu ducă lipsă de nimic. Moderatoarea nu petrece timp așa cum ar vrea, împreună cu Victoria și Iris, căci este chemată la datorie. Abia la sfârșit de săptămână, bruneta are timp suficient să se dedice în totalitate familiei.

„Este sâmbătă dimineață și este momentul meu favorit al zilei, pentru că alergăm de dimineața până seara în timpul săptămânii și sâmbăta este momentul acela în care știm că urmează joaca, bucuria și tot ce trebuie să fac împreună cu familia mea. Deja am avut o tură de x și 0 cu Victoria, adică joaca noastră a început de dimineață și acum le-am lăsat un pic să se joace împreună, pentru că voiau să facă schimb de Pokemoni. Nu mă întrebați ce sunt, eu doar îi cumpăr.

Gabriela Cristea a vorbit și despre persoanele care nu o cred și nu o înțeleg în această situație. Prezentatoarea le-a explicat faptul că este un sacrificiu destul de mare să fie plecată de acasă aproape toată ziua și să petreacă atât de puțin timp cu cele două fetițe.

„Lumea poate să zică „Păi cum? Că ai timp suficient”. Nu am timp de stat cu fetele suficient, pentru că, de obicei, eu sunt cea care se trezește dimineața tocmai ca să am niște momente de stat cu ele atunci când le duc la școală și la grădiniță. După ce le luăm de la școală și de la grădiniță, mai am vreo oră și jumătate înainte de a pleca la serviciu. Practic, eu serile nu mi le petrec cu ele. Și atunci, niciodată nu sacrificăm weekendurile, nu muncim niciodată în weekend, ci doar stăm și ne bucurăm unii de ceilalți și încercăm să ne umplem de energie, pentru că știm că urmează o altă săptămână în care ne vedem puțin, dar puținul acela este de mare calitate. (…)”, a mai spus vedeta.