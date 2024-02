Tavi Clonda nu o menajează deloc pe Gabriela Cristea. „Trebuie să slăbească”

Tavi Clonda nu a avut nici o reținere la adresa soției sale, Gabriela Cristea. Artistul este de părere că prezentatoarea TV trebuie să slăbească. Ce spune despre kilogramele în plus ale mamei copiilor săi?

Tavi Clonda este foarte strict cu soția sa. Artistul nu o menajează pe Gabriela Cristea nici atunci când vine vorba de kilogramele în plus.

Recent, prezentatoarea TV a avut mai multe probleme de sănătate, care au determinat-o să stea la pat și să lipsească de pe micile ecrane. Tavi Clonda susține că starea de sănătate a Gabrielei îi afectează foarte mult starea de spirit. Mai mult, bărbatul simte că nu poate să se concentreze atunci când soția se simte rău. De asemenea, artistul a subliniat cât de important este ca soția sa să urmeze o dietă și să facă exerciții fizice. Important este doar să ne se abată de la acest obiectiv.

„Iris mai trage un pic cu otita. Gabriela s-a întors la muncă. Au avut o bacterie, un stafilococ, iar la fetiță s-a dus și la ureche. Eu și Victoria n-am avut nimic. Am venit din vacanță, iar în două zile s-au îmbolnăvit. Trebuia să mergem mai devreme la doctor, să-i dăm antibioticul mai devreme. Peste două săptămâni, trebuie să ajungem iar la control.

O săptămână am tras cu ea, cu febră. Și Gabi a fost cam la fel. Eu când am fost mic, m-am operat și de polipi și de amigdale. Să vedem și ce facem cu ea. Dacă te operezi când ești mic, te refaci mai repede. Cred că nu vom ajunge acolo, dar trebuie să fim atenți. Am fost la mai mulți medici cu ea. Nu ne ducem doar la unul. Așa facem de fiecare dată.

Important e să fim sănătoși. Când e Gabriela bolnavă, nu-ți vine să mai faci nimic. Trebuie să-și facă un program, o dietă. Mai întâi trebuie să slăbească, apoi să facă și sport. Încercăm să ne organizăm și pe partea asta. Dar ușor, ușor, să nu ne obosim prea tare”, a declarat Tavi Clonda.