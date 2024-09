Influencer de pe TikTok, mort la doar 35 de ani, în timpul unui maraton. Ce s-a întâmplat

Un alergător pasionat și celebru influencer de pe Tik Tok a murit la doar 35 de ani, după doar câteva minute de la trecerea liniei de sosire de la un semimaraton organizat în Disneyland. Cunoscut în social media cu numele de ”Caleb”, bărbatul a presimțit că ceva rău urmează să i se întâmple.

Sfârșit tragic pentru un celebru înfluencer de pe Tik Tok. În urmă cu doar câteva zile, Caleb Graves a participat la semimaratonul Disneyland Halloween Hald Marathon 2024. Pasionat de sport, bărbatul a intrat în cursă la primele ore ale dimineții și a alergat pe traseu timp de două ore.

Imediat după ce a trecut linia se sosire, cel mai probabil pe fondul temperaturilor caniculare din ziua respectivă, Caleb a început să simtă dureri în piept și s-a prăbușit la pământ. Sergentul Matt Sutter de la poliția din Anaheim a confirmat decesul influencerului.

”Cursa a început la ora 5 dimineața, nu știu ce val de start a fost, da a trecut linia de sosire în jurul orei 7 dimineața. Imediat ce a făcut-o, cineva a observat că domnul se ținea de piept. Pompierii și personalul de salvare au fost chiar acolo, la fața locului. Au observat că intra în stop cardiac, au început manevrele de resuscitare și l-au transportat rapid la Anaheim Global Medical Center din apropiere, unde a fost declarat mort aproximativ o oră mai târziu.”, a declarat pentru Us Weekly sergentul Matt Sutter, ofițer de informații publice al Departamentului de Poliție din Anaheim.

Înainte de cursă, se pare că infleuncerul a simțit că ceva rău urmează să i se întâmplă. Caleb Graves a publicat un mesaj pe Tik Tok în care dă se înțeles că ar avea ceva probleme și că nu se simte bine atunci când este foarte cald afară. Acesta a adus în discuție temperaturile ridicate din California înainte de maraton și s-a arătat îngrijorat de cum va face față cursei de alergare.

”Disneyland Half Marathon – Halloween Half este mâine și sunt îngrijorat acum. Am ieșit afară astăzi și este insuportabil de cald, cred că este probabil cea mai fierbinte parte a zilei. Am o oarecare sensibilitate la căldură, nu știu dacă este temporară sau pe termen lung. Am fost afară vreo 20 de minute, mi-am plimbat câinele și era cald, dar mă simțeam bine

Apoi, la vreo 10 minute după ce m-am întors în casă, am leșinat. Pur și simplu am adormit. Nu aveam niciun control asupra corpului meu. A fost epuizarea de la căldură, mi s-a mai întâmplat o singură dată. Nu știu ce o să se întâmple mâine, dar sper din tot sufletul să trec cursa de maraton”, a spus Caleb pe Tik Tok – înainte de maratonul de la Disneyland.