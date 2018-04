Informație de ultimă oră în cazul accidentului în care cinci tineri au murit arși de vii. S-a aflat la mai bine de cinci luni de la tragedie

Au trecut mai bine de cinci luni de când accidentul înfiorător produs la intrarea în Ilişeşti dinspre Suceava. Imaginile șocante surprinse la scurt timp după impact, dar și moartea violentă a celor cinci tineri a șocat întreaga Românie. Astăzi a fost făcut publică o informație importantă: alcoolul este cauza tragediei înregistrată în dimineaţa zilei de 1 noiembrie 2017, pe DN 17.

Probele prelevate după teribilul accident de pe cadavrele, ajunse la Institutul de Medicină Legală Iaşi, au confirmat, recent, că patru din cei cinci morţi din maşina care s-a făcut scrum au consumat, potrivit monitorulsv.ro. Printre ei şi Ciprian Năsădeanu, tânărul care s-a aflat la volan în timp ce se întorceau cu toții acasă.

„Eram în spatele autocamionului când maşina a venit cu viteză şi a intrat în roata din stânga faţă a acestuia, după care a ricoşat în mine. Când a intrat în camion, autoturismul s-a aprins, când m-a lovit pe mine era aprins, deci luase foc. A luat foc instantaneu, în momentul în care a intrat în roata camionului. Am ieşit cu greu din maşină, uşa fiind blocată în urma impactului. Ei au venit de-a latul drumului şi au intrat cu partea laterală în mine. Când am văzut farurile am oprit deja şi eu eram oprit în momentul în care au intrat în mine. În maşină nu am văzut nimic, că luase foc, am auzit doar ţipând, am dat cu stingătorul mic al maşinii, dar s-a terminat şi nu am reuşit să sting”, a povestit șoferul VW-ului Tiguan a relatat momentele de coşmar de la acea vreme

În urma impactului, unii dintre tineri încă trăiau, iar martorii le-au auzit țipetele de durere și ajutor doar câteva secunde. În condiţiile în care trupurile au ars, medicii legişti nu au avut cum stabili alcoolemiile. Aceştia au putut doar să transmită dacă respectivii aveau sau nu alcoolemie în sânge.

Informații despre accidentul înfiorător din Ilișești, județul Suceava

Accidentul care a îndoliat mai multe familii s-a produs în dimineaţa zilei de 1 noiembrie, în jurul orei 03:30. Tinerii se întorceau spre case de la o petrecere de Halloween, iar în curba de la intrarea în Ilişeşti dinspre Suceava, Ciprian Năsădeanu, tânărul de 24 aflat la volan, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive. Cum nu a reuşit să redreseze maşina, el a ajuns pe contrasens, unde a lovit mai întâi un autocamion, după care a fost aruncat într-o altă maşină.

În urma acestui impact, autoturismul în care erau cei cinci tineri s-a răsturnat pe şosea, după care a luat foc. Ciprian Năsăudeanu, Beniamin Marian Paraliuc, Emanuel Darius Paraliuc, Andrei Prelucă şi Simona Lazarovici, cu vârste cuprinse între 16 şi 26 de ani au murit. Legiştii au stabilit că cei doi fraţi, Emanuel şi Beniamin, au încetat din viaţă înainte ca maşina să ia foc.