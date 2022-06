Dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist, a fost invitata lui Marius Tucă într-o ediție transmisă live de Gândul. Cei doi au dezbătut misterul legat de consumul de pâine și dacă aceasta îngrașă.

Doctorul nutriționist Mihaela Bilic a clarificat marea dilemă legată de consumul de pâine. Invitata lui Marius Tucă a pus punctul pe ”i” și a mărturisit că atâta timp cât pâinea este consumată în cantitatea potrivita, sunt slabe șanse să afecteze silueta:

„Pâinea n-o consider deloc ca fiind inamicul public numărul unu, cu condiția ca respectiva pâine să fie o felie și să fie în varianta de asta e porția noastră de făinos. Deci dacă avem trei mese în zi, fiecare dintre ele – sau măcar două dintre ele – pot avea o felie de pâine. O felie de pâine are 80 de calorii, deci nu e nimic grav”, a spus Mihaela Bilic.

Îngraşă sau nu pâinea? Doctorul Mihaela Bilic a elucidat misterul

Cât despre consumul dulciurilor, Mihaela Bilic merge pe ideea negociatorului. Mai exact, putem înlocui un fel de mâncare cu un desert:

”Și cu dulciurile poate fi făcută o negociere – poți să dai o masă pe un desert. Acum, că tot e sezonul cireșelor, puteți să schimbați o masă pe 500 de grame de cireșe, vin pepenii apoi. Și mai este o variantă – desertul comandat la mai multe lingurițe. Care este ideea cu dulcele din viața noastră? Este foarte mare tentația, satisfacția mai puțin.

În primul rând, ne facem acest ritual că nu-l mâncăm decât în prezența celorlalți și, atunci, de rușine n-o să fii tu cel care mănâncă toată prăjitura și să le iei celorlalți din față. În momentul în care degustăm cu adevărat prăjitura respectivă este suficient, pentru că acolo este mai mult curiozitatea. Ți-ai făcut pofta și te poți opri. Suntem intuitivi, învățăm de la ceilalți secretele.

În condițiile astea, poți să ai pretenția de la tine că mănânci trei lingurițe de prăjitură. Altfel, dacă ți-o iei întreagă și o mai iei și acasă și mai iei și pentru cei de acasă un carton de prăjituri, n-o să sfârșească bine”, a afirmat dr. Mihaela Bilic.