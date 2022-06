Inna a cedat psihic în pandemie: „Am crezut că mi-am pierdut meseria”

Inna a avut parte de un șoc în perioada pandemiei. Vedeta internațională a trăit cu frică, mai ales după ce toate concertele i-au fost anulate.

Actuala iubită a lui Deliric a vorbit despre problemele pe care le-a întâmpinat în perioada pandemiei. Artista susține că s-a temut că nu va mai putea urca prea curând pe scenă din cauza restricțiilor impuse în ultimii doi ani.

Inna și-a pierdut orice urmă de speranță în pandemie

Din cauza pandemiei care a lovit întreaga lume, o mulțime de artiști s-au confruntat cu diferite probleme. Inna face parte din categoria persoanelor care nu au mai putut să lucreze, deoarece toate concertele pe care le avea planificate au fost anulate treptat. Recent, artista a mărturisit că a crezut că este momentul să își schimbe meseria, deoarece nu știa dacă va mai avea vreodată ocazia să urce pe scenă.

Deși a depus mult efort în studio alături de întreaga echipă, Inna mărturisește că nu s-a putut bucura pe deplin de ultimii doi ani, deoarece i-au lipsit cu desăvârșire atmosfera concertelor și conexiunea cu oamenii din public. Chiar dacă la un moment dat își pierduse orice urmă de speranță, iubita lui Deliric este fericită că în cele din urmă totul a revenit la normal.

„Am muncit foarte mult în pandemie. Cred că jumătate-jumătate. La un moment dat, am crezut că mi-am pierdut meseria. Mie îmi place foarte mult să fiu pe scenă. Îmi place să stau în studio, îmi place să compun muzică, dar îmi place să fiu pe scenă. Și atunci când am văzut că devine din ce în ce mai serios, recunosc că am avut o teamă. Dar totul a revenit la normal și mă simt foarte bine”, a spus Inna pentru Antena Stars.