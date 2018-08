Inna, pictorial incendiar! Îndrăgita cântăreață a pozat topless, iar fanii ei sunt în delir

Un lucru este cert! Inna știe să-și surprindă fanii cu fiecare ocazie pe care o are. Fie că vorbim de un nou hit sau de câteva poze… incendiare! (Promotiile zilei la monitoare )

Recent, Inna a făcut un pictorial incendiar! Artista a renunțat la inhibiții, dar și la haine și a pozat topless! Într-un cadru tropical, cu un machiaj ”cat eye” și un ruj roșu, prin toți porii Innei ieșea senzualitatea. Și, bineînțeles, fanii au reacționat pe loc, au înroșit butonul de ”like” și nu au contenit cu laudele la adresa cântăreței. Ce-i drept, Inna a pus pe jar pe toată lumea!

”Aceasta este preferata mea!”, a scris Inna pe contul ei de Instagram.

Îndrăgita cântăreață i-a lăsat pe toți mască! Inna are o siluetă de vis, iar formele ei ar putea stârni invidia oricui. (CITEȘTE ȘI:INNA A CÂȘTIGAT PROCESUL DE PLAGIAT, DAR ȘI O SUMĂ URIAȘĂ DE BANI) Însă… trupul de zeiță nu se întreține așa cu una, cu două. Artista trage din greu la sală și adoptă un stil de viață sănătos. Costumele de baie care i-au pus în evidență formele fără cusur sunt extrem de chic! Iar fanii n-au contenit cu laudele la adresa ei. Și… pe bună dreptate!

Inna a trecut prin momente de panică la un concert în Istanbul

Inna a trecut prin momente de panică în timpul unui concert în Istanbul, în urmă cu câteva luni. Cântăreața a căzut de la doi metri înălțime după ce scena pe care concerta s-a prăbușit cu ea. De pe patul de spital, vedeta și-a anunțat fanii că este bine. Potrivit artistei, scena era instabilă de la început. Înaintea ei a căzut unul dintre dansatori, dar acesta nu a pățit nimic.

"În condiţiile în care nu mi s-a întâmplat asta în 10 ani de zile, asta îmi dă clar de înţeles că lucrurile nu erau tocmai ok. M-am uitat pe filmare, era instabilă scenă. Eu eram cea de-a doua care a căzut. Şi un dansator a căzut înaintea mea, doar că el a fost foarte atent şi nu i s-a întâmplat nimic. M-am speriat foarte tare, am realizat cât de gravă ar fi putut să fie situaţia, erau şi pietre, margine din beton. Am simţit că nu m-am lovit la cap. M-am sprijit în mâini şi mi-am dorit să continui show-ul pentru că veniseră o grămadă de oameni şi nu era vina lor.", a declarat Inna.