Însărcinată în 6 luni, Lavinia Pîrva a pozat fără sutien într-o rochie transparentă! Cât de mare este burtica de gravidă

În prezent, Lavinia Pîrva trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și… recent, ea a acceptat să pozeze sexy. Soția lui Ștefan Bănică Junior a schimbat trei ținute în cadrul unui pictorial. În una dintre imagini, graviduța s-a lăsat fotografiată în timp ce poartă o rochie transparentă și nu are sutien… astfel că… i s-au văzut sânii prin materialul ținutei.

Însărcinată în 6 luni, Lavinia Pîrva a pozat sexy

În vârstă de 34 de ani, Lavinia Pârva a realizat un pictorial sexy pentru o revistă de la noi din România. În două dintre fotografiile apărute astăzi, artista apare îmbrăcată într-o rochie albă, respectiv una neagră lungă și în ambele se poate observa că nu poartă sutien. În cadrul interviului oferit după ședința foto, soția lui Ștefan Bănică a spus că pregătește melodii noi, dar și camera bebelușului, care va veni pe lume în perioada 21 mai-21 iunie.

“Este o perioadă în care s-au intensificat toate emoțiile și trăirile, o perioadă în care, deși este recomandat să stau mai liniștită, simt că pot muta munții din loc. Am capacitatea, parcă, să fac de două ori mai multe lucruri, doar suntem doi, nu?! Râd mai mult, sunt foarte distrată și, totodată, parcă am mai multă inspirație. Am o perioadă în care îmi place mai mult ca niciodată să compun, să scriu texte, dar îmi place să îmi petrec timpul și acasă citind sau căutând idei pentru camera bebelușului”, a declarat Lavinia Pîrva pentru revista Unica.

Artista a mărturisit că ea și Ștefan Bănică Jr. nu au planificat momentul în care să devină părinți. Deocamdată, viitorii părinți nu au ales un nume pentru micul lor prinț.

“Am avut mereu certitudinea că, dacă un lucru este menit să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Această aminune a venit la momentul potrivit în viața noastră, fără programări sau lucruri premeditate. Mi-am dorit, în schimb, ca acest lucru să vină atunci când eu sunt suficient de matură și responsabilă, astfel încât să-i ofer o educație și o viață bună celui mic. Nu știu dacă am ajuns acolo, dar sper să fiu o mamă bună și să-i ofer copilului meu tot ce e mai bun și mai frumos pe această lume”, a mai dezvăluit viitoarea mămică în cadrul aceluiași interviu.

Lavinia Pîrva, declarații despre relația ei cu copiii lui Ștefan Bănică din relațiile anterioare

“Ștefan este un tată foarte bun, cu principii sănătoase și destul de stricte, atunci când este nevoie, dar, în același timp, este bun, sufletist și haios. Relația mea cu Violeta și Ștefănel este una foarte bunā. Suntem prieteni buni și petrecem mult timp împreună. Învățăm lucruri unul de la celălalt, ne jucăm, râdem și ne împărtășim secrete”, a mărturisit cântăreața.