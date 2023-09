Înșelată pe față, Andreea Marin nu a mai suportat și l-a părăsit. Cum s-a ajuns la divorțul dintre „zână” și Ștefan Bănică

Chiar dacă a avut partea de un succes real în carieră, pe plan amoros, Andrea Marin a fost extrem de dezamăgită. Prima sa căsătorie a fost la doar 21 de ani, cu Cristina Gheorghiță, iar la doar 3 ani după ce au ajuns la altar, a venit divorțul. Zvonurile spuneau că infidelitatea a fost problema, iar la scurtă vreme după aceea, a început o relație cu Ștefan Bănică. Istoria s-a repetat.

Din 2006 până în anul 2013, „Zâna Surprizelor” a avut o căsnicie cu artistul. Din iubirea lor, a venit pe nume și Violeta, care are acum 15 ani. Erau unul dintre cele mai iubite și în vogă cupluri ale showbizului românesc, până când a intervenit Lavinia Pârva.

Andreea Marin, înșelată de Ștefan Bănică Jr. cu Lavinia Pârva

Din nou, prezentatoarea TV a fost trădată în dragoste. După ani buni de relație, Ștefan Bănică s-a îndrăgostit de cea care avea să-l facă, din nou, tată. Se pare că după atâția ani, artistul încă a rămas cu partenera sa, dar Andreea Marin a suferit enorm. Durerea sa a fost cauzată și de faptul că i-a surprins pe cei doi amorezi în ipostaze greu de procesat.

„Generic vorbind, nu e comod să te simți înșelată. Pe o scară de la 1 la 10 te doare spre 11. Nici un divorț nu e o dramă, e o realitate. Când nu te mai înțelegi, părerea mea e să-și vadă fiecare de drum. Putem fi fericiți separat. Eu am hotărât să fiu fermă. Este o chestiune de alegere. Eu, s-a văzut ce am ales, în timp. Am ales să-mi văd de drum când nu a fost ce trebuie. Cred că este o chestiune de respect reciproc. Și respectul ăsta, nu poți așa, să-l împaci cu orice atitudine.

Realmente, tu alegi pe ce poziție te așezi când accepți sau nu accepți ceva, și dacă vrei să se mai întâmple asta (înșelatul, n.r.), pentru că se mai poate întâmpla și în viitor. Nu e o chestiune care neapărat se întâmplă o singură dată”, a povestit vedeta.

Ghinioane în lanț pentru „Zâna Surprizelor”

Între anii 2014-2017, Andreea Marin și-a încercat norocul, pentru a treia oară, cu turcul Tuncay. Mariajul a fost sortit despărțirii.

„În prima relaţie nu am fost matură, ne-am căsătorit prea tineri. A existat o despărţire de un an şi ceva, el a plecat la studii şi noi nu am rezistat despărţirii. (…)

Nu m-aș mai căsători cu niciunul dintre foștii soți. A treia căsnicie a fost o greșeală, îmi pare rău că am făcut-o, au fost niște argumente de ordin sufletesc. M-am grăbit. Nu am avut puterea să spun nu unei cereri atunci”, spunea prezentatoarea TV.

