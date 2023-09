Insula ascunsă din Grecia despre care puțini români știu. Plajele cu nisip fin concurează cu cele din Bora Bora sau Maldive!

Grecia reprezintă una dintre cele mai populare destinații de vacanță în rândul turiștilor români. Ascunde adevărate „comori” care așteaptă să fie descoperite. De altfel, există o locație secretă despre care puțini oameni știu. Mai cu seamă, este vorba despre insula ascunsă din Grecia în care turiștii pot găsi liniște și relaxare! Plajele au un nisip fin, apa este limpede, de nuanța turcoazului, iar frumusețea lor poate concura cu succes cu cele din Bora Bora sau Maldive. Iată mai jos, în articol, detalii.

A fost o vară plină cu evenimente, iar românii au ales ca una dintre destinațiile de vacanță să fie Grecia. Insulele elene atrag din ce în ce mai mulți turiști, de la an la an, iar agențiile de turism le oferă turiștilor pachete de vacanță la prețuri cât mai accesibile. Există, însă, și locuri mai puțin frecventate de turiști sau spații despre care nu au auzit, deși au o frumusețe răpitoare. De exemplu, insula ascunsă din Grecia, despre care puțini români știu, are plaje cu nisip fin, iar apa este limpede. Acestea pot concura la capitolul frumusețe cu cele din Bora Bora sau Maldive.

Insula ascunsă din Grecia despre care puțini români știu: Koufonisia, una dintre „comorile” grecești

Mai cu seamă, este vorba despre Koufonisia, parte a grupului de insule Ciclade din Marea Egee. La rândul ei, este formată din două insule – Pano Koufonissi și Kato Koufonissi. În Pano Koufonisii, turiștii pot avea parte de o experiență culinară locală și au posibilitatea de a se caza. Pe de altă parte, Kato Koufonissi poate fi vizitată, iar accesul până la locația respectivă se face cu barca. Este o insulă nelocuită. Însă, persoanele care doresc să ajungă pe insula respectivă trebuie să se înarmeze cu răbdare. Călătoria durează în jur de șapte ore. Există două opțiuni: turistul ajunge la Atena și ia vaporul din Pireu sau se va lua avionul, până în apropierea insulei, apoi feribotul.

Koufonisia nu este o insulă foarte mare. Suprafața este de 15 kilometri pătrați, există un singur drum principal. Turiștii se pot bucura de o panoramă splendidă, pot vizita cele trei plaje, iar cazarea poate fi făcută în Chora, un sat mic.

