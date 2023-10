Întâlnire de gradul zero! Bianca Drăgușanu le-a ”dansat” în club foștilor iubiți Gabi Bădălău și Alex Bodi

Cu fetele în club a ieșit Bianca Drăgușanu, dar acolo avea să dea nas în nas cu foștii iubiți! Gabi Bădălău, trist la masă și trăgând, cu nesaț, din narghilea, și Alex Bodi, ”acompaniat” de Ema Uta! La Hiro s-a distrat și Andrew ”Cobra” Tate, fratele lui Tristan, și el un ”ex” al fostei prezentatoare. CANCAN.RO are imagini suculente și vi le prezintă, în exclusivitate.

Bianca Drăgușanu, Alex Bodi și iubita lui, Ema Uta, Gabi Bădălău și Andrew ”Cobra” Tate parcă s-au vorbit, în urmă cu două zile, și au dat nas în nas în club. Chef nebun de distracție a avut, se pare, Bianca. O clipă n-a stat, alături de prietenele ei! Ce mai, gașcă frumoasă de fete apetisante, unde mai pui că și singurele! Dar fosta prezentatoare de la Kanal D a dat tonul, a fost mai ”zburdalnică” și mai atractivă ca niciodată. De aceea, un amic, dar și admirator al ei, nu a mai rezistat și a luat-o la pupături.

Încă supărat, Gabi Bădălău a tras din narghilea

Seară frumoasă pentru Bianca Drăgușanu, dar nu și pentru fostul ei iubit, Gabi Bădălău, de care s-a despărțit acum mai bine de două săptămâni. Afaceristul a fost cam trist, iar consolarea că nu mai poate fi văzut la brațul râvnitei dive și-a găsit-o în narghileaua din care a tras des și puternic.

Într-un capăt la clubului, Alex Bodi își răsfăța iubita, pe Ema Uta, cu preparate alese. Cei doi s-au ridicat de pe scaune ceva mai târziu, pentru o rundă de dans: muzica i-a ispitit.

Și Andrew ”Cobra” Tate și-a făcut de treabă în Hiro în acea noapte. A fost captivat de poveștile unor prieteni, alături de care a pășit în club.

Bianca nu a mai fost deloc irascibilă în acea seară, așa cum se petrecuse cu doar câteva zile înainte. Atunci, unul dintre masculi a prins curaj și a ”atacat”. Cu un selfie și-a făcut omul intrarea, dar nu se aștepta la o asemenea reacție a divei. Biancăi nu i-a convenit și i-a întors spatele tânărului care intrase în vorbă cu fana lui. Degeaba a insistat, a rămas cu ochii lipiți de fundulețul Drăgușancei, care s-a îndepărtat imediat (Vezi AICI detaliile).

Bianca Drăgușanu își micșorează sânii

Bianca Drăgușanu anunța că va trece, din nou, pe la estetician. De data asta nu pentru mărire de sâni, ci pentru micșorare. ”Cred că în ianuarie o să fac o micșorare, pentru că nu se mai poartă. Nu mai este in, este out! Am început să înțeleg, de-a lungul timpului, că femeile care o duc înspre mai natural sunt mai frumoase. Întotdeauna naturalul va câștiga în fața superficialității, să spun.

Dar micile ajustări te ajută, nasul, pomeții, buzele, dar făcute într-un fel în care să nu te dezavantajeze. Am mici chestii pe care consider că, de-a lungul timpului, le-am exagerat, dar nu le regret, pentru că mă uit la mine și încerc să le corectez”, a spus Bianca, într-un interviu pentru CANCAN.RO.

