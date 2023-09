I-a pus ”piedică” în club, iar Bianca Drăgușanu s-a răzbunat cu vârf și îndesat! I-au rămas ochii pe funduleț!

Bianca Drăgușanu sparge cluburile în două de când s-a despărțit de Gabi Bădălău, după o relație care s-a întins aproximativ trei ani. Și are admiratori, nu glumă, iar unul dintre ei și-a încercat norocul. Doar că a dat chix, pentru că fosta prezentatoare TV i-a dat, imediat, cu flit. Nici măcar un selfie nu a acceptat! I-a întors spatele, s-a lipit de a ei prietenă și a făcut show în Nuba. CANCAN.RO are detaliile, dar și imaginile spectaculoase și vi le prezintă, în exclusivitate.

Năvală în club a dat Bianca Drăgușanu, iar pe lângă ea s-a ”strecurat” o bună prietenă. În Nuba aveau să facă show cele două, iar ochii masculilor s-au lipit de ele precum marca de scrisoare. E drept, aveau toate motivele din lume: talia de viespe a Biancăi nu mai e cuprinsă de nimeni, Gabi Bădălău devenind istorie pentru ea de vreo săptămână, iar amica ei a pus și ea la bătaie o siluetă apetisantă.

Bianca Drăgușanu, ”agățată” la Nuba…pentru un selfie!

Și când au început fetele ”dezmățul” pe ringul de dans, ce s-o mai lungim, spectacol de zile mari! Doar că, la un moment dat, Bianca și amica ei au tras către toaletă. Iar prima a ieșit ”fosta” lui Bădălău. S-a pus în așteptare. A fost momentul când unul dintre masculi a prins curaj și a ”atacat”. Cu un selfie și-a făcut omul intrarea, dar nu se aștepta la o asemenea reacție a divei.

Bianca s-a încruntat, poate o fi, totuși, irascibilă după ce l-a trimis pe Gabi pe un alt drum, și i-a întors spatele tânărului plin de vise. Insistențele lui nu au dat roade. A rămas cu ochii lipiți de fundulețul Drăgușancei, care s-a îndepărtat cu pași repeziți. Prietena a ieșit și ea de la baie, iar fetele au revenit în ringul care le-a simțit, din plin, lipsa.

Bianca Drăgușanu își micșorează bustul

Operațiile estetice! Este un subiect tabu pentru unele dive ale showbiz-ului. Nu și pentru Bianca Drăgușanu! Fosta prezentatoare de la Kanal D a spus totul, fără să ezite. Își va micșora sânii cât de curând. Mai mult, fosta iubită a lui Gabi Bădălău vrea să se apropie cât mai mult de un look natural.

”M-ar bate Dumnezeu să zic că regret. Sunt anumite chestii pe care, dacă aș fi putut să dau din nou timpul înapoi, probabil nu le-aș mai fi făcut. De exemplu, nu mi-aș mai fi făcut sânii atât de mari sau nu mi-aș mai fi făcut părul blond niciodată. Pentru că eu, ani de zile, nu am știut nici măcar ce culoare mai am la păr.

De trei ani sunt nevopsită și am părul ăsta frumos, fără nicio extensie. Nu regret că mi-am făcut buzele mari, pentru că am dat trendul. Nu regret că mi-am scos din buze, din nou, pentru că am dat trendul, toată lumea a început să își scoată din buze. Sunt experiențe care m-au ajutat să fiu o variantă mai bună a mea”, ne-a dezvăluit Bianca.

Și am ajuns la sâni! Scad în volum din ianuarie. Cel puțin, ăsta a fost anunțul. ”Cred că în ianuarie o să fac o micșorare, pentru că nu se mai poartă. Nu mai este in, este out! Am început să înțeleg, de-a lungul timpului, că femeile care o duc înspre mai natural sunt mai frumoase. Întotdeauna naturalul va câștiga în fața superficialității, să spun.

Dar micile ajustări te ajută, nasul, pomeții, buzele, dar făcute într-un fel în care să nu te dezavantajeze. Am mici chestii pe care consider că de-a lungul timpului le-am exagerat, dar nu le regret, pentru că mă uit la mine și încerc să le corectez”, a spus Bianca, într-un interviu pentru CANCAN.RO.

