Întâlnirea avută de Theo Rose cu un preot i-a schimbat cursul vieții. Angajamentul luat de solistă pentru următoarele 365 de zile îi schimbă viitorul

Ieri, 27 august, a fost o zi importantă pentru Anghel Damian și Theo Rose. Cei doi au fost nași de cununie. Cea mai bună prietenă a artistei a decis să facă pasul cel mare, iar aceasta i-a fost alături. Însă, pentru a ajunge în acest punct, cântăreața a trebuit să poarte mai întâi o discuție cu un preot, iar acest lucru i-a schimbat într-un fel cursul vieții, obligându-o ca în următorul an să fac o mișcare importantă în viața ei.

Theo Rose, gata de nuntă

Anghel Damian și Theo Rose au fost ieri nași de cununie și au împărtășit această veste și cu fanii din mediul online. Însă, imediat cum au auzit asta, internauții și-au pus un mare semn de întrebare. Artista putea să fie nașă, potrivit regulilor, doar dacă era căsătorită. Așa că mulți s-au grăbit și au tras o concluzie pripită. Nu puțini au fost cei care au crezut că Anghel Damian și partenera lui au făcut pasul cel mare în secret, la fel cum s-a întâmplat și în cazul botezului.

Ei bine, cei doi nu s-au căsătorit fără ca nimeni să știe, însă cu siguranță vor face asta în următorul an. Pentru că întrebările despre subiect au curs, Theo Rose a venit cu o explicație pentru fanii săi. Aceasta a spus că un cuplu poate să intre în postura de naș, chiar dacă nu este căsătorit, însă trebuie să îndeplinească anumite condiții speciale.

Mai exact, pentru a putea să îi fie nașă prietenei sale, Theo Rose a trebuit să discute cu un preot. Artista a avut nevoie de binecuvântarea acestuia și a trebuit să promită că în următorul an se va cununa religios. Cântăreața a îndeplinit toate condițiile, iar asta înseamnă că în următorul an ea și Anghel Damian vor ajunge în fața altarului.

„Cu toate acestea, nașii de cununie pot fi și necăsătoriți, însă numai cu anumite condiții. Acest lucru este posibil cu o dispensă de la preot și cu condiția ca nașii să se cunune religios în următorul an”, le-a spus Theo Rose fanilor din mediul online.

Theo Rose, despre depresia postnatală

În urmă cu trei luni, Theo Rose devenea mămică pentru prima oară. Aceasta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos și este în culmea fericirii. După naștere, mulți s-au întrebat dacă artista s-a confruntat cu depresia postnatală, iar acum partenera lui Anghel Damian a vorbit despre acest subiect.

Se pare că vedeta nu a trecut prin acest episod greu cu care multe mămici se confruntă și asta datorită familiei sale, care i-a fost aproape și a ajutat-o să treacă bine prin cea mai grea perioadă.

„Nu (n.r. nu s-a confruntat cu depresia postnatală)! Ce-i drept, m-am și protejat, am fost înconjurată în perioada imediată după naștere de familie, m-au tratat cu foarte mare delicatețe în perioada respectivă, mi-au arătat frumos cum se fac toate lucrurile necesare pentru un bebeluș, nu au insistat, m-au ajutat, nu m-au sufocat. Am simțit sensibilitatea aia specifică perioadei de după naștere, dar nu s-a pus problema de nicio depresie. Chiar am fost înconjurată de lucrurile de care am avut nevoie.

Da, clar! Și eu, și copilul, ne-am obișnuit unul cu celălalt. Am fost uimită să văd că bebelușii chiar funcționează după un program, un orar fix, adică chestia asta mă relaxează foarte tare. Știu exact că trebuie să mănânce atunci, știu ce gesturi face atunci când îl doare burtică, atunci când vrea să mănânce sau orice altceva, când trebuie să regurgiteze sau.. Suntem foarte relaxați”, a declarat Theo Rose, potrivit click.ro.

