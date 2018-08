Internațional elvețian, împrumutat de Craiova de la Foggia!

Fără victorie în acest sezon, Universitatea Craiova încearcă să remedieze din mers problemele apărute ăn compartimentul ofensiv, în care echipa a slăbit față de sezonul trecut după plecările lui Băuță și Gustavo.

Echipa lui Devis Mangia, care în runda a III-a a Ligii i a terminat nedecis, 2-2 duelul cu FC Botoșani, a oficializat împrumutul lui Matteo Fedele, mijlocaș elvețian de la Foggia.

Elveţianul Fedele a evoluat în carieră până în prezent la echipe precum FC Sion (27 de meciuri şi un gol marcat), Grasshopers (12 meciuri), Carpi (11 meciuri), Bari (25 de meciuri şi 4 goluri marcate), Foggia (9 meciuri) şi Cesena (14 meciuri şi un gol marcat).

Eșveiaul are în total 49 de partide în Serie B, 38 de jocuri în prima ligă a Elveţiei şi 8 meciuri în Serie A. În sezonul competiţional 2017 – 2018 a evoluat în 23 de partide din Serie B, reuşind să marcheze un gol pentru Cesena.

Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.de, Fedele este cotat la 350.000 de euro, iar ultima dată a evoluat, tot sub formă de împrumut, la Cesena.

Marcel Popescu, președintele oltenilor a anunțat că transferurile nu se vor opri aici.

„Vizavi de transferuri, un singur lucru vreau să vă spun: puteam să fim cu un lot complet, puteam să mergem în pregătiri cu cinci-șase transferuri realizate, dar am fi fost nemulțumiți. De ce? Pentru simplul fapt că pentru fiecare poziție pe care am identificat-o ca fiind mai slab acoperită de valoarea jucătorilor sau de dublurile pe posturi, am încercat să găsim o soluție, având două, trei sau patru variante. Rămânem fideli aceleiași politici de transparență. În secunda în care un jucător este 100% al nostru, anunțăm pe site-ul oficial al clubului. Ceea ce vedeți în presă sunt discuții”, a declarat Marcel Popescu.