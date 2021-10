Internetul a luat-o razna! Antonia, ipostază HOT în Antalya. Artista și-a arătat formele demențiale într-un costum de baie minuscul

Internetul a luat-o razna! Antonia și-a arătat formele demențiale pe Instagram. Artista i-a lăsat mască pe fani după ce s-a fotografiat într-un costum de baie minuscul.

Și-au făcut bagajele și au plecat într-o vacanță binemeritată în Antalya! Împreună cu cei doi băieți ai lor, Antonia și Alex Velea au simțit nevoia de o pauză, așa că se relaxează acum și se bucură de mare, soare și plajă. (CITEȘTE ȘI: ANTONIA ÎȘI DOREȘTE O NUNTĂ INTIMĂ, CU PUȚINE PERSOANE! CE SPUNE DESPRE FOSTA SA CĂSNICIE)

Fără doar și poate, artista este una dintre cele mai sexy femei din showbiz-ul românesc! Conștientă de atuurile sale, Antonia nu ezită să se pozeze în ipostaze năucitoare. Îmbrăcată în costume de baie, formate din două piese, vedeta a făcut furori în rândul internauților. ”Idolul meu perfect/ Frumusețeeeee/ Superbă/ Cea mai bună / Ce corp de amazoană ai/ Oh, Isus al meu!/ Ce bine ai lucrat la corpul tău/ Pff… și cu 3 copii. Ai un corp de vis/ Nu cred că există cuvinte pentru a descrie sau aprecia un așa corp superb”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor care u înroșit butonul de like.

Antonia are o siluetă de invidiat

Nici n-ai spune că e mămică a trei copii! Antonia are niște forme care ar stârni invidia oricărei femei. Însă… pentru a avea un trup sculptat, artista trage din greu la sală și adoptă un stil de viață sănătos. Are un meniu bine pus la punct, însă mai are parte și de cheat days.

Totodată, Antonia recunoaște că a fost înzestrată de Mama Natură și cu o genă bună. (VEZI ȘI: DANI OȚIL, DEZVĂLUIRE ÎN DIRECT DESPRE ANTONIA! CUM A REACȚIONAT ALEX VELEA: ”ȘTIE CĂ SUNT BĂRBAT ADEVĂRAT”)

”Mi-am revenit în formă destul de rapid după sarcină pentru că am făcut sport cu antrenorul meu şi am făcut sport şi acasă singură. În plus, am grijă de fiecare dată să mănânc sănătos- piept de pui la grătar cu orez şi salată, broccoli, legume, în general. Bineînţeles, ca orice om mai şi cedez, mai mănânc şi dulciuri, dar în mare, mă ţin de acest regim. Recunosc că mă ajută şi moştenirea genetică”, mărturisea Antonia.