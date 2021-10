Antonia își dorește o nuntă intimă, cu puține persoane! Ce spune despre fosta sa căsnicie

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Antonia a vorbit despre logodna cu Alex Velea, partenerul său de viață, dar și despre fosta căsnicie.

După pronunțarea divorțului de fostul soț, cântăreața Antonia se declară fericită! Recent, partenerul său de viață, Alex Velea, i-a făcut o surpriză de proporții și a cerut-o de soție, clipă pe care a așteptat-o cu sufletul la gură de mult timp. În cadrul unei emisiuni de televiziune, Antonia a vorbit despre nunta cu Alex Velea, dar și despre fosta sa căsnicie.

”Am primit foarte multe mesaje. M-am bucurat pentru că am așteptat foarte mult să se întâmple. Mulți nu cunosc situația mea și n-au înțeles ce am așteptat atât. Am avut o situație personală cu fosta mea relație și acum totul este OK și putem merge mai departe. Îmi doresc o nuntă mai intimă, nu-mi doresc o nuntă mare”, a mărturisit Antonia.

Citește și MOTIVUL PENTRU CARE ANTONIA NU MAI POATE DEVENI MAMĂ. CE SPUNE ALEX VELEA

Artista a continuat seria dezvăluirilor și a vorbit despre alegerile pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Antonia mărturisește că nu ar schimba nimic din tot ce s-a întâmplat, ba chiar le-a luat sub forma unor lecții de viață din care a învățat.

„Nu știu dacă aș schimba ceva din viața mea, nu vreau să par clișeică. Am învățat foarte multe lucruri din greșelile pe care le-am făcut și sunt cine sunt eu acum datorită acestor experiențe. Aș schimba niște momente în care mi-am irosit energia. Când m-a supărat lumea și am reacționat, răutăți, lucruri de genul ăsta. Pentru că au fost pierdere de timp. Însă experiențele mele, nu, chiar dacă au fost dureroase sau neplăcute”, a dezvăluit ea.

De asemenea, Antonia și-a mai făcut un tatuaj, de data acesta cu chipul lui Alex Velea, cel care a și cerut-o în căsătorie: „Ultimul tatuaj pe care l-am făcut este cu fața lui Alex. Acum un an sau doi l-am făcut, nu mai știu. Nu știu câte tatuaje am în total, nu le-am numărat. Nu le regret. Fac parte din tine, nu ai cum să te plictisești de ele”.

Citește și ALEX VELEA ȘI ANTONIA ȘI-AU ALES NAȘII „NE-AR PLĂCEA SĂ FACEM NUNTA PE PLAJĂ”

Sursă foto: capturi video