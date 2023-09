Întoarce banii cu lopata și salvează viața a mii de copii, însă este măcinat de un regret imens. Omul de afaceri a spus adevărul, pentru CANCAN.RO: “De asta n-am reușit să am o familie!”

Ensar Duman și-a aniversat ziua de naștere cu fast și multe vedete, la propriul restaurant din Herăstrău. La petrecere au fost numai invitați unul și unul, printre care Cătălin Măruță, Raluka, Magicianul Robert Tudor, Amna, Andreea Ibacka și mulți alții. Distracția s-a derulat pe ritmuri orientale, iar voia buna a fost la ea acasă. Nu puteam lipsi de la un asemenea event grandios, prin urmare i-am luat la întrebări pe invitați. Ne-a căzut „pradă” și sărbătoritul, care a fost dezarmant de sincer în cadrul interviului acordat pentru CANCAN.RO!

Vestitul om de afaceri se declară un om căruia nu îi lipsește nimic, la nivel material. Din punct de vedere al realizărilor profesionale, consilierul medical excelează – are la activ peste 20.000 de cazuri rezolvate și de pacienți mulțumiți. Însă pe lângă bani, notorietate și iubirea de aproape, există o carență pe care Ensar Duman recunoaște că nu o poate suplini: existența familiei și a copiilor!

Ensar Duman a ales România în detrimentul Turciei, datorită frumuseților autohtone: „Când vorbim despre românce, e totul la superlativ!”

CANCAN.RO: Tu ai făcut România să fie un pic mai frumoasă și mai sănătoasă, cum ai reușit?

Ensar Duman: România este țară frumoasă. Doamnele sunt frumoase. Noi doar dăm un piper și o sare, nu mai mult. Că atunci când vorbim despre românce, e totul la superlativ.

CANCAN.RO: Crezi că sunt cele mai frumoase femei din lume sau TOP 3, măcar?

Ensar Duman: TOP 3, da.

CANCAN.RO: Care ar fi celelalte?

Ensar Duman: România și România!

Cel mai cunoscut consilier medical din România întocmește bilanțul pacienților ajutați: peste 20.000 de cazuri rezolvate

CANCAN.RO: Cum ai decis să vii în România? De ce ai ales fix această țară?

Ensar Duman: N-am decis eu, îți spun sincer. Am primit un telefon, am urcat și am venit.

CANCAN.RO: Și ce te-a făcut să rămâi?

Ensar Duman: Asta nu știu nici eu. Caut acest răspuns și eu. Sincer, e o poveste lungă. Cred că așa a vrut Dumnezeu, să rămân, să ajut peste 20.000 de oameni cu operațiile. E o chestie. În 2010, când am vorbit eu despre operația de implant de păr, nu știa foarte multă lume. «Ce zice cheliosul ăla despre implantul de păr?», dar am reușit! Am deschis ochii oamenilor.

Când am zis de operația pentru diabet, în 2013, toată lumea a zis «dar ce operație pentru diabet?». Am reușit, am peste 2500 de pacienți operați de diabet tip 2. Vorbim despre tratamente de cancer, am și copii pe care îi duc să se trateze. E o senzație pe care nu poți să o explici.

Milionarul Ensar Duman dezvăluie ce regret îl macină, la aniversarea de 43 de ani: „N-am reușit să am o familie!”

CANCAN.RO: Ai zis o chestie interesantă. Te-ai autodenumit chelios, de ce tu nu ți-ai pus păr, dacă ai dus atâtea mii de oameni să își facă asta?

Ensar Duman: Cine e ca mine, să nu meargă să facă implant, când știe că nu o să reușească și o să fie dezamăgit? De ce? Partea din spate, donatorul, trebuie să ai des părul. Dacă nu ai, de unde Dumnezeu să ia, să pună și să acopere?! Dacă ai deja peste 30% căzut, nu recomand eu să se facă operație, că o să fie dezamăgit.

CANCAN.RO: Ce n-ai reușit tu până la această vârstă, de 43 de ani?

Ensar Duman: Am de toate. Doar că familia lipsește aici.

CANCAN.RO: Și de ce nu s-a întâmplat până acum?

Ensar Duman: Când va veni timpul, o să fie.

CANCAN.RO: Ai fost prea ancorat în muncă?

Ensar Duman: Sincer, da. Am pus pe primul loc munca, de asta n-am reușit să am o familie. Dar mă rog la Dumnezeu să am o familie frumoasă, doi, trei copii, ca să fiu bine.

CANCAN.RO: Doamna există în viața ta?

Ensar Duman: Sunteți CANCAN, n-am unde să fug, voi ați prins mereu, peste tot, ați fost doar voi! Nu pot să zic da sau nu, că voi știți deja ce am și ce nu am!

CANCAN.RO: Dar cum ai făcut trecerea de la operațiile estetice către partea de restaurante?

Ensar Duman: Eu sunt un pod între România și Turcia. Am simțit că nu aveam un restaurant ca lumea, care să ne reprezinte pe noi, turcii. Avem o bucătărie imensă. Am zis că trebuie să fac lucrul ăsta ca să chem oamenii. Asta am și făcut. A venit de la o poftă, de la o dorință ca să arăt cultura, nu că am mari așteptări să câștig nu știu ce sau să cumpăr nu știu ce!

