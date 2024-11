Întrebarea la care Cristela Georgescu nu a mai știut să răspundă. Ce a vrut să știe fiul cel mic

Recent, Călin Georgescu, candidatul care a obținut peste două milioane de voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, și Cristela Georgescu, soția sa, au ieșit public și au răspuns la toate acuzațiile și nelămuririle aduse în ultimele zile. La ce întrebare a fiului cel mic nu a mai știut să răspundă soția politicianului.

Călin Georgescu a fost numit candidatul ”surpriză” la alegerile prezidențiale 2024 din România. Politicianul a reușit să câștige peste două milioane de voturi din partea românilor din țară și din Diaspora. Odată cu ascensiunea sa, în spațiul public au apărut tot felul de controverse și neînțelegeri în ceea ce privește viitorul țării sub conducerea sa. Pentru a pune capăt speculațiilor, candidatul la fotoliul de la Cotroceni a ieșit public și le-a oferit replica celor care se îndoiesc de el. Vezi și Cine e omul care i-a adus succesul lui Călin Georgescu. Câte milioane de euro a băgat în promovare

Reamintim că în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu a 2.12.404 voturi (22,94%), intrând în turul doi alături de Elena Lasconi – care a obținut 1.772.503 voturi (19,17%).

Într-un videoclip încărcat pe You Tube, Călin Georgescu și Cristela Georgescu, soția sa, au răspuns tuturor întrebărilor și acuzațiilor din ultimele zile. Printre altele, soția politicianului a adus în discuție o situație neobișnuită în care a fost pusă. Vezi și Ce s-a întâmplat după ce un susținător al lui Călin Georgescu s-a infiltrat la protest? ”Eram…”

Petru, fiul lor cel mic, i-a pus o întrebare la care nu a știut să răspundă: Cum și-a petrecut Ceaușescu Crăciunul? Cristela Georgescu a rămas uimită și a încercat să afle de unde are mezinul familiei astfel de curiozități. Totul a pornit de la o fotografie care circula în mediul online – din timpul unui protest din Capitală.

„Cine mă cunoaște știe că mie îmi place să gătesc. De o lună nu am mai gătit așa de des și am preparat ce se face mai ușor, paste. Aseară pregăteam pentru familie niște paste și din senin fiul nostru Petru mă întreabă: Mami, cum și-a petrecut Ceaușescu Crăciunul? Nu am știut ce să răspund și am întrebat.

În ceea ce privește o parte dintre declarațiile controversate pe care Călin Georgescu le-a făcut în spațiul public, candidatul independent a simțit nevoia să clarifice anumite aspecte despre acuzațiile referitoare la orientările sale politice.

Cristela Georgescu: Dorești ieșirea României din NATO?

Călin Georgescu: Nu doresc ieșirea din NATO, nu doresc ieșirea din Uniunea Europeană. Doresc să facem totul în avantajul nostru național. Sunt român. Nu am legătură cu Rusia, nu sunt legionar, nu am legătură cu nimic din ceea ce înseamnă sistemul oligarhic. Nu am legătură cu nimic din ceea ce înseamnă a opri lucrurile de bază în România. Nu am nimci de-a face cu interzicerea cerarienei. Fiecare om este liber să decidă ceea ce vrea să facă. Pentru asta am luptat.”, a mai spus Călin Georgescu.