Invitați de marcă la nunta lui Pepe și Yasmina. Cine le-a fost alături mirilor în cea mai importantă zi

Rând pe rând, invitații au început să ajungă la vila mirilor din Pipera. Pepe și Yasmine se pregătesc astăzi, 7 iunie, pentru cea mai frumoasă zi din viața lor, iar pregătirile sunt deja pe ultima sută de metri. Înainte de cununia religioasă și de marea petrecere – care va avea loc la un restaurant de pe malul lacului Cernica – CANCAN.RO a surprins o parte dintre invitații de seamă care au ajuns deja în casa celor doi. Primii care și-au făcut apariția au fost socrii mari, părinții cântărețului – Ion Talent și Tatiana Pascu, Alex, vărul lui Pepe, Dan Bursuc și Cocoș de la Călărași.

Vineri, 7 iunie 2024, Pepe și Yasmine se căsătoresc. Pregătirile au început încă de la primele ore ale dimineții, iar CANCAN.RO a surprins câteva momente cu cei doi miri – înainte de cununia religioasă – vezi AICI imagini. Între timp, după ce aproape toată lista pregătirilor pentru nuntă a fost validată, la vila din Pipera a artistului au început să ajungă primii invitați – rude și cei mai apropiați prieteni, iar noi vă prezentăm primele imagini de la fața locului.

Citește și: PEPE ȘI YASMINE SE CĂSĂTORESC ASTĂZI! CUM AU APĂRUT CEI DOI ÎNDRĂGOSTIȚI ÎN PUBLIC, ÎNAINTE DE CUNUNIA RELIGIOASĂ. FOTO

Primii care și-au făcut apariția au fost părinții lui Pepe – Ion Talent și Tatiana Pascu. Rând pe rând, a apărut și vărul lui Pepe, Alex, Cocoș de la Călărași și Dan Bursuc – îmbrăcați lejer – nicidecum la patru ace. Ei bine, se pare că în aceste clipe – în vila lui Pepe – se desfășoară o parte dintre tradițiile și obiceiurile din ziua nunții: bărbieritul mirelui, gătitul miresei, hora miresei, turta miresei și aruncarea orezului.

După respectarea acestor datini și tradiții, Pepe și Yasmine se vor îndrepta către biserică – acolo unde va avea loc cununia religioasă. Cea mai importantă zi din viața lor continuă cu o petrecere atipică – eveniment ce promite să iasă din tiparele obișnuite. Masa și dansul se vor ține la un local exclusivist – pe malul lacului Cernica, unde sunt așteptați cei 300 de invitați. Printre aceștia se numără: Viorica și Ioniță din Clejani, Theo Rose și Jhonny Romano. În urmă cu două zile, Pepe declara public faptul că – cea de-a treia sa nuntă – va fi un eveniment grandios.

”În primul rând, nu e cu stat la masă și cu meniuri. E cu muzică și petrecere non-stop, cu artiști. Nu sunt pauze de mese. E la un alt nivel, e total altceva. Sunt curajos, ce-i drept. E sinucidere din punct de vedere financiar, pentru că e foarte scump ceea ce fac.

Ne dorim un eveniment la care oamenii chiar vin să se distreze și nu sunt pauze de masă și nu există momente moarte și tradiții obositoare (…) Cu tradițiile pe care noi le respectăm și în care credem, dar nu cum am văzut la extrem de multe nunți la care am fost și pe care le respect, dar eu am vrut altfel (…) Nu e un meniu fix și fiecare poate alege ce își dorește”, a declarat Pepe, la Antena Stars.