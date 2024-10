Ioana Blaj, la un pas de tragedie: „După ce am făcut primul pas, în spatele meu a căzut...”

Ioana Blaj a vorbit despre momentul în care s-a aflat la un pas de tragedie! Actrița se afla la filmări, atunci când ceva complet neașteptat s-a întâmplat. Colegii, șocați de ceea ce au văzut, au luat-o în brațe și s-au asigurat că e bine. Acum, Ioana este recunoscătoare îngerului ei păzitor că a salvat-o.

Ioana Blaj este o celebră actriță din țara noastră, renumită pentru rolurile jucate în „Lia, soția soțului meu”, „Adela”, „Sacrificiul” , „Fructul oprit” și altele. Publicul o iubește pentru rolurile ei, iar ea obișnuiește să le împărtășească fanilor momente din viața ei. Asta a făcut recent, atunci când a decis să povestească prin ce a trecut în timp ce era la filmări.

Ioana Blaj a făcut o postare pe Instagram prin care le-a împărtășit fanilor ei momentul în care a fost la un pas de tragedie. Actrița susține că îngerul ei păzitor a salvat-o de la ceea ce s-ar fi putut întâmpla.

„Îmi aduc atât de bine ziua asta de filmare și ce sperietură am tras. Remember @stefan.floroaica? Eram pe pervazul geamului. Când se dădea acțiune trebuia să fug către Ștefan. Dupa ce am facut primul pas, în spatele meu a căzut o lumină (care era prinsa de-asupra capului pe tavan) , exact pe locul în care stăteam. Nu am înțeles exact ce s-a întâmplat, dar am văzut reacția lui Ștefan și apoi a urmat îmbrățișarea și întrebarea colegilor dacă sunt bine. Abia atunci mi-am dat seama cât de aproape mi-a fost îngerul!”, este mesajul transmis de Ioana Blaj.