Ioana Ginghină, nemulţumită de inelul cu care a fost cerută în căsătorie: „Până nu primesc…”

Ioana Ginghină se pregăteşte de nuntă! Actriţa şi-a găsit liniştea în braţele lui Cristi Pitulice după divorţul de Alexandru Papadopol, tatăl fetiţei sale. Evenimentul va avea loc peste doar câteva luni, însă recent actriţa a făcut o declaraţie neaşteptată. Mai exact, vedeta a mărturisit că nu îi place inelul cu care a fost cerută în căsătorie de viitorul soţ.

Ioana Ginghină va îmbrăca rochia de mireasă pentru a treia oară. Vedeta a avut două căsnicii eșuate, iar după divorțul de Alexandru Papadopol l-a întâlnit pe Cristi Pitulice, bărbatul care a făcut-o să iubească din nou.

Actrița este foarte fericită alături de noul ei partener, dar se pare că este nemulţumită de bijuteria pe cu care a fost cerută în căsătorie.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Ioana Ginghină a declarat că nu a primit inelul de logodnă mult dorit. Vedeta a explicat că a primit de-a lungul timpului multe bijuterii de la actualul partener, însă niciuna nu a avut piatra la care a visat.

Ioana Ginghină: Dacă vreți să vă zic ceva intim, eu încă nu am primit acel inel. Eu am primit inele de la Cristi, dar… Nu că nu l-am primit, el m-a cerut cu inel, dar nu…

Cătălin Măruţă: Păi și ce ți-a dat până acum?

Ioana Ginghină: Păi niște inele, dar piatra nu corespunde ca dimensiune. Și eu tot glumesc acum. Până nu primesc inelul nu mai zic nimic. Ca să nu mai meargă la greș ca să zic așa, i-am dat un link frumos. Lumea zice că nu contează asta. Măi, la a treia contează. Am și eu o vârstă.

Unde va avea loc marele eveniment

Actrița urmează să se căsătorească în toamna acestui an, iar evenimentul se anunță unul atipic. Vedeta a povestit în cadrul unui interviu faptul că evenimentul va avea loc pe 23 septembrie. Se pare că perioada nu a fost aleasă întâmplător, căci pe 21 septembrie împlinește 46 de ani.

Evenimentul nu va avea loc la un restaurant, ci în curtea casei lor, alături de părinți și cei mai apropiați prieteni.

„În toamnă, în septembrie, dar până la nuntă mai sunt multe (…) Dar e mult spus nuntă, ăsta e cuvântul: nuntă, dar va fi o petrecere la noi în curte, relaxare, prieteni și cam atât.

Joi m-am întâlnit cu prietena care ne va fi și nașă și i-am spus că am fixat, că ea s-a supărat’: Bine, mă, nouă nu ne-ați zis data și am văzut-o prin ziare că în septembrie, mie nu mi-ai zis nimic!’ Stai mă, că ei m-au obligat să zic o dată și am zis și eu septembrie să terminăm cu vacanțele, să nu fim stresați, să știm sigur că suntem în București și de aceea am și pus nunta în septembrie la final ca să fim siguri că am terminat cu tot ce înseamnă vacanță, să nu ne stresăm prea tare”, a spus actrița, potrivit playtech.ro.