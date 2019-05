Ioana Ginghină, despre Alexandru Papadopol, soțul de care divorțează după 12 ani: „Rămân cu bagajele în mașină, nu vreau să i se facă rău când mă vede”

După 12 ani de mariaj, timp în care nimic nu prevestea că ceva rău s-ar întâmpla cu relația lor, Ioana Ginghină a anunțat despărțirea de actorul Alex Papadopol printr-un text publicat pe blogul ei, însă fără să ofere prea multe detalii. (Vezi AICI mai multe detalii)

Recent, actrița a recunoscut că relația lor nu este deloc una roz. În urmă cu câteva luni, Ioana Ginghină dădea un interviu pentru emisiunea „Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, și mărturisea care era relația cu soțul ei. „El plăteşte facturile, el e omul care ştie cât, ce plăteşte, şi în vacanţe el are banii. E cumva un fel de protector al nostru. Nu prea avem decizii unde să conteze cine spune ultimul cuvânt. Sigur eu nu sunt dură. Aş vrea să fiu mai dură, aşa, în general. Business-ul pe care îl am mi-a dat şi o independenţă financiară. De multe ori nu îi spun că am făcut shoppping. Rămân bagajele în maşină, nu vreau să i se facă rău când mă vede.

El joacă la teatru, toată spectacolele sunt seara, normal că după 90% din spectacole rămâne la o bere. Nu stă până dimineaţă. Preponderent este mult mai mult decât mine (n.r. acasă). Eu ies cu fetele. Nu ştiu la ce oră vine, dorm. Am ani buni de când am scăpat de zona asta. Cred că un om dacă mai vrea să mai fie cu cineva este. Nu conetază cât de geloasă eşti”, declara Ioana Ginghină.

A slăbit 10 kilograme într-o lună

Dacă până acum povestea despre dieta cu pepene, de care se declară complet îndrăgostită în timpul verii, iată că acum a renunţat la un program strict şi doar a făcut un pariu cu ea, astfel reuşind să slăbească 10 kilograme în timp record. Trucul actriței de 41 de ani constă în faptul că a renunţat la pâine şi dulciuri. Prezentă la un eveniment, vedeta a mărturisit că este nevoită să-şi cumpere lucruri noi după ce a ajuns să schimbe măsura la haine.

“Nu am mai mâncat dulciuri şi pâine. Pot să zic că paste am mai consumat. Am reuşit să slăbesc 10 kilograme într-o lună şi jumătate. Mi s-a părut un pic cam brusc. Alexandru m-a văzut zilnic şi lui nu i s-a părut nimic în neregulă, dar eu am fost nevoită să-mi schimb garderoba. Nu îmi mai este nimic bun. Am două măsuri în minus acum la haine”, a povestit Ioana Ginghină la un post TV.