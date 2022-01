Ioana Ginghină, dezvăluiri despre nuntă. Cand va avea loc marele eveniment

Ioana Ginghină nu îşi arată vârsta. La cei 44 de ani, actriţa arată mai bine ca niciodată. Iubirea se pare că i-a schimbat complet viaţa, iar dacă până să îl cunoască pe actualul său partener nu voia sa mai audă de nuntă, în prezent gândurile acesteia s-au schimbat. În cadrul unui interviu recent, vedeta a vorbit despre planurile de căsătorie.

Ioana Ginghină trăieşte o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice, bărbatul care a reuşit să îi aducă din nou zâmbetul pe buze.

Este cunoscut faptul că actriţa a trecut prin două mariaje, însă nu spune nu unei noi căsnicii. Prima oară, aceasta a fost căsătorită cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul 2004. Ulterior, vedeta l-a cunoscut pe Alexandru Papadopol, cel care i-a dăruit şi o minunăţie de fată pe nume Ruxandra.

CITEŞTE ŞI: CUM SE ÎNȚELEGE IOANA GINGHINĂ ÎN PREZENT CU FOSTUL SOŢ: „AM AJUNS LA VÂRSTA ÎN CARE…”

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, vedeta a mărturisit că este pregătită să se căsătorească din nou. Mai mult, actriţei şi partenerului său li s-a cerut să fie nașii unui cuplu în toamna acestui an.

Ioana Ginghină, dezvăluiri despre nuntă

„Nu e o surpriză. Este o prietenă de-a mea. (…) A fost drăguț că ne-au cerut să le fim nași, nu ne ceruseră oficial, eu vorbisem doar cu ea ca prietenă. (…) Va trebui să ne căsătorim și noi. Noi nu vrem neapărat o nuntă mare, vrem o petrecere acolo și gata!”, a dezvăluit Ioana Ginghină, notează spynews.ro.

În ceea ce priveşte marele eveniment, vedeta a explicat faptul că nu a fost încă stabilit niciun detaliu.

„Nu am stabilit încă. Alaltăieri am aflat că o să fim nași. O să stabilim. Asta e o formalitate. De mult a fost ceerea în căsătorie și am zis că ”DA”, doar că nu ne-am grăbit să facem pasul oficial. (…) Nu știm exact când va avea loc nunta mirilor, probabil prin septembrie”, a completat actrița.

Ioana și Cristi vor să aibă un copil

În urmă cu ceva timp, Ioana Ginghină declara că ar fi extrem de bucuroasă dacă ar mai ava un copil, mai ales că întotdeauna și-a dorit acest lucru, să fie mamă de doi.

”Ar fi cel mai frumos lucru care mi s-ar putea întâmpla. Îmi doresc mult să mai am un copil. Întotdeauna mi-am dorit să am doi copii. Deci, suntem deschiși dacă e să se întâmple. Noi lucrăm la asta”,a mai zis frumoasa vedetă.

Sursă foto: Instagram