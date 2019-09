Ioana Ginghină, mai hotărâtă ca niciodată după divorțul de Alexandru Papadopol: ”Nu am regrete, îmi place să fiu curtată…”

Divorțul dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol a constituit o surpriză uriașă în lumea showbizului autohton, iar cei doi merg, acum, pe drumuri separate. Alexandru Papadopol și-a găsit consolarea în brațele Adrianei Titieni, iar Ioana Ginghină pare mai hotărâtă ca niciodată să înceapă o nouă viață.

Ioana Ginghină are aproape 42 de ani, însă – așa cum se spune – ”se ține bine”. Este curtată, are foarte mulți admiratori, iar în ceea ce privește trecutul spune că ”nu are regrete”. Recunoaște că a fost vorba despre un mariaj frumos alături de Alexandru Papadopol, dar așteaptă o nouă etapă în viața ei, ”probabil și mai frumoasă”.

“Contează că am început să investesc în mine, eram acaparată de tot ce înseamnă familie și copil. Acum am și mai mult timp, mai ales când Ruxandra e cu Alexandra. Vara asta m-am distrat mai mult ca în tinerețe, am ieșit cred că aproape zilnic. Nu am stat deloc, nu că m-am plimbat, ieri când a început școala aproape că îmi venea să plâng. N-am noutăți, deocamdată îmi place să fiu curtată, să primesc mesaje cu inimioare, îmi trăiesc tinerețea. Nu mă bag, nu. Nu am regrete, eu am avut o căsătorie frumoasă, pe final s-a mai stricat, dar acum mă gândesc că așa a fost să fie, probabil mă așteaptă o nouă etapă probabil și mai frumoasă”.

”Cred că nu voi mai intra prea curând într-o relație”

Pe de altă parte, Ioana Ginghină spune că nu se mai vede, pentru a doua oară, în postura de mamă. Suplimentar, deocamdată nu este interesată de o nouă relație sentimentală, chiar dacă ”pretendenții” nu lipsesc.

”Am descoperit că bărbații au tot felul de crize, la 30, la 40 de ani. Eu mi-am asumat, cred că nu voi mai intra prea curând într-o relație. Nu mă mai văd mamă a doua oară, nu-mi mai doresc al doilea copil din cauza faptului că celălalt bărbat ar iubit-o pe Ruxi”, a mărturisit Ioana Ginghină la Agenția Vip.