Ioana Ginghină și Adriana Titieni, întâlnire de gradul 0. Actriţele au fost prezente la acelaşi eveniment

Ioana Ginghină și Adriana Titieni au intrat în atenţia publicului în urmă cu aproape 2 ani, atunci când fosta soţie a lui Alexandru Papadopol a declarat că acesta ar avea o relație cu tatăl fiicei sale. Recent, cele două au fost prezente la acelaşi eveniment, iar mulţi se întreabă cum a decurs seara.

Seara trecută a avut loc Gala Premiilor UCIN. La eveniment au participat multe nume importante din showbiz, printre care s-au numărat şi Ioana Ginghină, dar și Adriana Titieni.

După episodul în care au fost implicate în urmă cu mai mulţi ani, se zvoneşte faptul că până acum cele două s-ar fi evitat. După ce Ioana şi Alexandru Papadopol au anunţat că divorţează, actorul şi Adriana Titieni au fost surprinşi în ipostaze tandre.

Întrebată dacă ar fi salutat-o pe actriţă în cazul în care s-ar fi întâlnit la eveniment, Ioana Ginghină a mărturisit că nu a văzut-o.

„Eu personal n-am văzut-o pe Adriana. Și, da, dacă o vedeam, o salutam. De ce nu?”, a declarat Ioana Ginghină pentru Impact.

„Avea întotdeauna hainele fostului meu soț pe ea”

În cadrul unui interviu mai vechi, Ioana Ginghină a dezvăluit cum şi-a dat seama că este înşelată. Primele semne le-a văzut chiar pe Facebook-ul „rivalei”.

„Eu aveam niște semne, că na, noi femeile avem asta… Deja plecase și aveam niște semne. I-am și spus. pentru că femeile tind să-și marcheze teritoriul. Și atunci când o fac, o fac cât să afle cealaltă femeie.

Eu am aflat văzând niște poze pe Facebook la ea. Avea întotdeauna hainele fostului meu soț pe ea. Și Alexandru nu este vreun gentleman care să ofere la fete… Și atunci am zis OK, m-am prins. Cred că i-am dat unfollow, de aia nu mai văd postări. ca să nu mai văd. Nu de supărare, că asta știi cum e, ce nu știi nu te omoară. Zici hai să nu le mai văd, hai să fie fericire și pace pentru toată lumea”, spunea Ioana Ginghină în urmă cu un an.

