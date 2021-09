Actrița Ioana Ginghină se căsătorește cu iubitul care a făcut-o să creadă din nou în iubire, după despărțirea grea de Alexandru Papadopol, actorul cu care are un copil. Într-un interviu recent, actrița a vorbit despre relația pe care o are cu bărbatul pe care îl iubește, dar și despre nunta din viitor.

Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie de Cristi, bărbatul cu care actrița are o relație de peste un an. Cei doi locuiesc împreună de anul trecut, iar Ioana Ginghină mărturisește că relația lor se bazează pe spontaneitate. Întrebată când va avea loc momentul cel mare, și anume nunta, actrița a spus că nu știe care va fi data, având în vedere că le place să fie spontani. Mai mult decât atât, cei doi au acceptat să le fie nași unor prieteni apropiați.

„Nu am nimic plănuit, nu există o dată când trebuie să ne ducem la primărie, dar atât timp cât cererea a fost făcută putem face pasul acesta în orice zi. Nu există o programare. Tocmai asta este și ce îmi place cel mai mult în relația noastră, faptul că este totul spontan. Acum suntem împinși de la spate, practic. Am o prietena care a fost cerută de soție și vor să le fim nași. Am zis ca după ce își hotărăsc ei data, ne ducem repede înainte ca să ne cununăm și noi”, a mărturisit Ioana Ginghină la Antena Stars, amuzată de situația în care se află.

Ioana Ginghină, nuntă în 2021?

Ioana Ginghină a recunoscut că a primit inelul de logodnă. Înrebată cum a reacționat Ruxi, fiica ei, bruneta a spus că ele sunt cele mai bune prietene și că își spun totul.

”Da, normal. Ea este cea mai importantă pentru mine, deci la ea vin prima dată veștile bune”, a continuat actrița.

Ioana și Cristi vor să aibă un copil. Actrița a menționat că deja este în „concepere”.

”Ar fi cel mai frumos lucru care mi s-ar putea întâmpla. Îmi doresc mult să mai am un copil. Întotdeauna mi-am dorit să am doi copii. Deci, suntem deschiși dacă e să se întâmple. Noi lucrăm la asta”, a mai zis frumoasa vedetă.

