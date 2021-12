Ioana Ginghină şi Alexandru Papadopol vor petrece Crăciunul împreună? „Nu văd de ce nu s-ar putea întâmpla și acest lucru”

Ioana Ginghină şi Alexandru Papadopol vor petrece Crăciunul împreună? Cei doi au divorţat în urmă cu doi ani, însă în prezent au o relaţie bună de dragul fetiţei lor. În cadrul unui interviu recent, actriţa a mărturisit faptul că l-a invitat pe fostul soț să petreacă sărbătorile de iarnă acasă la ea, alături de fiica lui, dar și de actualul său iubit.

După o relaţie de 14 ani, Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în anul 2019. Deşi la acel moment despărţirea nu a fost una tocmai uşoară, actriţa a decis să rămână în relaţii bune cu fostul soţ pentru ca fiica lor să nu îi simtă lipsa tatălui său.

În prezent, cei doi şi-au refăcut vieţile, dar păstrează în continuare legătura. Ioana Ginghină a mărturisit recent faprul că i-a propus lui Alexandru Papadopol să petreacă în ajunul Crăciunului alături de ea şi de fiica lor, dar și cu actualul său partener, Cristi.

„Ruxandra are o scrisoare foarte lungă pentru Moș Crăciun. Și Moș Crăciun spune că le-a atins pe toate, ca de obicei. De când este mică, Moș Crăciun o surprinde cu tot ceea ce-și dorește. Așadar, și-n acest an va fi la fel. Își dorește o grămadă de lucruri: de la haine, accesorii, încălțări, tot soiul de costume de personaje care ei îi plac foarte mult din serialele pe care le urmărește… cosmetice, machiaje… Dar Moșul s-a pregătit din timp să o surprindă.

Ruxandra face Sărbătorile cu noi, cu mine și cu Cristi. Dar va ajunge și pe la tatăl ei, la un moment dat. Încă nu am făcut un program bătut în cuie. În principiu, suntem în discuții dacă Alexandru va trece în seara de ajun pe la noi, să ciocnească un pahar cu noi și să o îmbrățișeze pe Ruxi. Nu văd de ce nu s-ar putea întâmpla și acest lucru”, a declarat Ioana Ginghină pentru Ciao.ro.

Ioana Ginghină, nuntă în 2022?

Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie de Cristi, bărbatul cu care actrița are o relație de peste un an. Cei doi locuiesc împreună de anul trecut, iar Ioana Ginghină mărturisește că relația lor se bazează pe spontaneitate. Întrebată când va avea loc momentul cel mare, și anume nunta, actrița a spus că nu știe care va fi data, având în vedere că le place să fie spontani. Mai mult decât atât, cei doi au acceptat să le fie nași unor prieteni apropiați.

„Nu am nimic plănuit, nu există o dată când trebuie să ne ducem la primărie, dar atât timp cât cererea a fost făcută putem face pasul acesta în orice zi. Nu există o programare. Tocmai asta este și ce îmi place cel mai mult în relația noastră, faptul că este totul spontan. Acum suntem împinși de la spate, practic. Am o prietena care a fost cerută de soție și vor să le fim nași. Am zis ca după ce își hotărăsc ei data, ne ducem repede înainte ca să ne cununăm și noi”, a mărturisit Ioana Ginghină la Antena Stars, amuzată de situația în care se află.

Sursă foto: Instagram