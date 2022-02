Ioana Grama, jefuită a doua oară la Paris: „Am fost în stare de șoc”

Ioana Grama a trecut prin clipe de groază după ce a fost jefuită a doua oară în Paris. Aceasta a călătorit alături de Sînziana Sooper pentru o campanie a unui brand celebru de produse cosmetice. Deşi zilele pe care aveau să le petreacă acolo se anunţau extrem de distractive, în cele din urmă experienţa nu a fost atât de plăcută.

Ioana Grama este unul dintre cei mai apreciaţi influenceri de la noi din țară. Din acest motiv, şatena este contactată pentru a face diferite campanii de publicitate, iar recent a mers pentru una tocmai în Franţa.

Despre întregul incident, Ioana Grama a vorbit pe pagina sa de Instagram. Se pare că aceasta se afla alături de prietena sa pe străzile Parisului, moment în care cineva i-a furat telefonul mobil. Imediat cum a realizat că obiectul de valoare îi lipsește, aceasta a încercat să nu intre în panică, ba chiar recunoaşte că s-a bucurat de seara fără tehnologie.

A doua zi, Ioana şi-a cumpărat un alt telefon.

„Bună, sunt Ioana și am telefon și Instagram.Mi-a fost furat ieri telefonul. Mi-am luat un telefon nou și m-a costat 1.600 de euro. Până acum am stat să mi se descarce toate aplicațiile, nu-mi mai știam parola de la Instagram, dar acum sunt om din nou. Oricum, am fost foarte liniștită, spre surprinderea mea. M-am comportat exemplar, nu am fost stresată, nu am fost nervoasă, am venit la hotel, mi-am făcut rutina, am citit, chiar am adormit cu cartea în mână. Îmi doream asta de mult timp. A fost ok”, a spus Ioana Grama pe pagina personală de Instagram.

Ioana nu a fost pentru prima oară victima hoților din Paris

În urmă cu câteva luni, acesteia i s-a furat portofelul chiar din geantă. Şatena i-a avertizat pe cei care o urmăresc să aibă grijă cu lucrurile de valoare.

„Aveți grijă dacă veniți la Paris. Aveți mare grijă pentru că data trecută mi-au furat portofelul din geantă și acum mi-au furat telefonul din palton. Au fost câteva secunde în care cineva și-a băgat mâna în buzunarul meu, cu toți prietenii mei în jur și mi-a furat telefonul. Am fost în stare de șoc, de aia nici nu am putut să plâng sau să mă enervez. Am fost șocată de ce mi s-a întâmplat”, a mai adăugat vloggerița.

Sursă foto: Instagram