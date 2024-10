Ioana Grama, probleme mari de sănătate și dureri crunte: „Mi-au fost tăiate gingiile și nu știu, am o…”

Ioana Grama a trecut prin momente dificile. Celebra influenceriță a mărturisit că s-a confruntat cu dureri groaznice de dinți și a foste nevoită să meargă de urgență la medicul stomatolog. Mai mult decât atât, creatoarea de conținut s-a trezit cu o umflătură groaznică.

Ioana Grama este una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut din România, cu peste jumătate de milion de urmăritori. Astfel, ea împărtășește cu internauții atât momentele frumoase din viața ei, cât și situațiile mai puțin plăcute. De această dată, influencerița a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

În ultimele zile, Ioana Grama a avut de suportat dureri îngrozitoare din cauza danturii. Influencerița a mărturisit că întotdeauna a avut probleme cu dinții și pare că nu reușește să scape de ele. De această dată, a fost vorba despre o infecție.

Creatoarea de conținut a fost nevoită să ia o mulțime de pastile, iar în această dimineață a ajuns și la medicul stomatolog. Ulterior, după vizita la cabinet, Ioana Grama le-a povestit urmăritorilor săi că i-au fost tăiate gingiile.

„Dimi, că dacă era bună nu mă trezeam cu o gogoașă în loc de obraz. Am trecut prin niște dureri zilele astea, doamne ferește! Nu știu când or să se termine problemele cu dinții vreodată în viața asta. Nu știu. Nu știu ce am, mă duc acum la medic. (…) Sunt cu dinții provizorii. Mi-au fost tăiate gingiile și nu știu, am o infecție, am ceva, ceva am. Nu a avut nimeni ce să îmi facă zilele astea, așa că tot ce am avut de făcut a fost să mă îndop cu medicamente pentru că nu pot să vă descriu durerea pe care am simțit-o..”, a povestit Ioana Grama pe Instagram