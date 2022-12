Ioana Năstase, dezvăluiri neașteptate din mariajul cu celebrul tenismen! Ce se întâmplă, de fapt, în spatele ușilor închise

Ioana și Ilie Năstase au ajuns, din nou, pe muchie de cuțit. Scandalurile dintre cei doi sunt tot mai dese, iar mariajul pare că nu mai are prea multe șanse. Recent, armonia cuplului a fost zguduită, iar bruneta pare că a ajuns la capătul răbdării. Ioana Năstase ia în calcul un divorț, iar de această dată pare destul de hotărâtă.

După ultimul scandal public pe care l-a avut cu partenerul său, Ioana Năstase reconsideră serios ideea unui divorț. Bruneta a vorbit despre relația pe care o are cu celebrul tenismen și recunoaște că există multe probleme în cuplu. Se pare că pe lângă ieșirile publice, cei doi nu se înțeleg prea bine nici acasă. Mai mult, în ultimele două luni aceștia au locuit separat, iar lucrurile nu par să fie tocmai roz.

Ioana Năstase a mai dezvăluit că și înainte de această separare de domiciliu, relația mergea destul de greu. Interacțiunile dintre cei doi soți erau aproape inexistente. Tenismenul nu petrece prea mult timp acasă și pare că preferă compania altor persoane și nu a soției lui.

„Cam de două luni așa (n.r. nu mai locuiesc împreună). Ilie stă acum într-un apartament, cu fratele lui, cu șoferul lui, el știe. Eu mi-am dorit întotdeauna să locuim împreună, dar, iată că nu s-a putut. Eu stau în apartamentul meu. De când cu episodul acela urât, când am sunat la 112, știți voi, eu am încercat să-mi iau un apartament ca să pot fugi acolo, în caz de ceva se întâmplă. Am luat frica.

Oricum el, de felul lui, nu prea stă pe acasă! Se îmbracă dimineața și pleacă și mai vine noaptea târziu! Da, Ilie este foarte libertin de felul lui! Dar eu l-am lăsat în pace, să fie cum vrea el. El pleacă când vrea, vine când vrea! Așa e el! Eu nu am știut că va fi așa, atunci când m-am băgat în căsnicia asta. Eu am avut o căsnicie lungă, fericită, cu fostul meu soț. Aveam cu totul altă părere despre mariaj.”, a declarat Ioana Nătase, potrivit click.ro.

„Se duce totul de râpă”

Ioana Năstase pare că a ajuns la capătul puterilor și nu se mai vede pentru mult timp în această relație. Bruneta ia în considerare divorțul. Se simte singură, ignorată și chiar în relația greșită. Definiția ei despre mariaj pare că nu seamănă cu a tenismenului, iar lucrurile nu mai pot continua mult în aceeași manieră.

„Am tot încercat, însă, să-l iau pe Ilie așa cum e el, cu ciudățeniile lui. Atunci când nu mai există comunicare cu celălalt partener, când unul stă mai mult singur, cum e cazul meu, se duce totul de râpă, nu?! Nu prea mai e căsătorie asta!

Eu le duc pe toate, ca de obicei, dar sincer, nu știu cât o să mai rezist în situația asta! Eu iubesc simplitatea! Văd altfel căsătoria! Nu-mi place să fiu târâtă în mocirlă! O să vedem cu divorțul…”, a mai spus Ioana Năstase.

