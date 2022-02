Ioana Năstase a fost batjocorită de către o femeie, la restaurant. Ilie Năstase a asistat la toată scena și nu a intervenit: ”Am fost nevoită să rezist 3 ore. Sunt șocată”

Ioana Năstase a fost agasată timp de trei ore de către o femeie cunoscută, în timp ce se afla la masa unui restaurant, împreună cu soțul ei, Ilie Năstase. Se pare că acesta nu a intervenit, ba chiar a încurajat-o pe persoana care se luase de partenera sa.

Sâmbătă seara, soția fostului tenismen a avut parte de un incident care a reușit să o marcheze. Ioana Năstase a povestit cum o altă femeie, cunoscută fiind, a făcut-o să plângă la restaurant, de față cu toată lumea.

Ioana Năsatase: ”Mi-a pus mâna pe toate cele, mi-a tras fermoarul de la bluză”

Soția fostului tenismen a povestit că persoana respectivă, care a venit la masa lor, o trăgea de haine, i-a desfăcut fermoarul de la bluză, iar Ilie Năstase o încuraja să continue aceste gesturi.

”Nu îmi revin, am avut o experiență foarte neplăcută. Eram într-un restaurant cu Ilie, a venit o femeie, nu am înțeles cine a fost. Am băiat de 25 de ani, am nepoțică, nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Nu am vrut să fac circ, în această vară au fost zvonuri că am făcut circ într-un restaurant din Mamaia, nu este adevărat, nu sunt acest gen de femeie.

Sâmbătă seara a fost nevoie să suport timp de 3 ore totul, nu dorm de 3 seri. Am înțeles că femeia respectivă este cunoscută, m-a agasat timp de 3 ore, nu am trăit niciodată o asemenea experiență”, a declarat Ioana Năstase.

Reacția lui Ilie Năstase când a văzut că soția sa este batjocorită de o altă femeie

Ilie Năstase nu ar fi sărit în apărarea soției sale, atunci când aceasta se afla în pericol. Ba chiar ar fi încurajat persoana care o agasa pe Ioana să continue să facă anumite gesturi, care pe partenera sa ar fi făcut-o să plângă.

”Mi-a pus mâna pe toate cele, mi-a tras fermoarul de la bluză. Într-un restaurant să faci așa ceva…au văzut oamenii ce s-a întâmplat. Ilie era la masă, el îi spunea: ‘Ok, dă-i.’ Adică lui îi plăcea ce se întâmpla acolo. De dragul lui am rămas, consumase alcool și nu am vrut să se urce așa la volan. Eu așa ceva nu am trăit, sunt șocată”, a mai declarat Ioana Năstase, pentru Playtech.

