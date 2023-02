Ioana Popescu își amenință soțul cu divorțul. Motivul pentru care actrița vrea să pună punct căsniciei: „Nu mai pot”

Ioana Popescu este pe cale să pună capăt căsniciei cu soțul ei, pe motiv că nu locuiesc în aceeași casă. Aceasta a făcut dezvăluiri uimitoare în acest sens și a precizat că nu mai poate continua relația într-un astfel de ritm.

Ioana Popescu susține că nu mai are unde să locuiască după ce cutremurele care au avut loc în România i-au afectat casa. Vedeta a menționat faptul că partenerul ei de viață nu este de acord să se mute împreună și că o amână pe zi ce trece, spunându-i că nu a dus la bun sfârșit reabilitarea locuinței. De asemenea, actrița spune că țin legătura pe Facebook, acolo unde îi declară că o iubește.

„Nu este normal. Toată lumea m-a întrebat luni de zile de ce nu stau în aceeași casă a cu soțul meu, deși noi avem 3 proprietăți. Eu stau în Berceni, într-un bloc din 1967, el stă într-o vilă foarte bună și zice că stă doar în două camere în care locuiește cu doi băieți.

Vreau să înțeleg de ce eu nu am unde să stau. El susține că nu a terminat de reabilitat locuința. Nu mai pot. Îmi era ok înainte de cutremure, dar el nu mă ajută cu nimic. El doar cu cuvinte și inimioare pe Facebook mă iubește”, a declarat Ioana Popescu la Antena Stars.

Soțul Ioanei Popescu: „E puțin mai complicat”

Pe de altă parte, soțul Ioanei Popescu a venit cu câteva argumente în apărarea sa și a dezvăluit motivul pentru care cei doi nu locuiesc în aceeași casă.

„E puțin mai complicat. Inițial, când ne-am căsătorit a rămas că până la nuntă să stăm separat pentru că eu sunt catolic practicant și nu am cum să mă împărtășesc. Pentru că s-a lungit toată treaba i-am zis că poate să vină să se mute cu mine, aici. Ea vrea în spațiu mai mare. Găsim soluții”, a declarat soțul Ioanei Popescu în cadrul aceluiași trust.

Ioana Popescu: „Ideea este că nu am loc”

Vedeta a mai afirmat faptul că își dorește să locuiască cu partenerul său, însă spațiul proprietății nu este destul de mare pentru ea.

„Eu nu am unde să stau că sunt și băieții lui aici. Vila are încă două etaje și subsolul, se poate stă în ele. El nu vrea să facă nimic, zice că o să fie bine. Ideea este că nu am loc. Nu am intimitatea mea. Este baie și bucătărie în același timp.

O prietenă de a mea a făcut glume despre cutremur, despre blocul în care locuiesc. Blocul acela este foarte grav avariat, vreau să scap de acolo. Mulți dintre locatari se mută. În cealaltă vila îmi e greu să plătesc, singura varianta e aici”, a completat ea.