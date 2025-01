Ioana și Ilie Năstase, o nouă achiziție! S-au mutat într-o vilă din Otopeni: ”E spațioasă”

Ioana și Ilie Năstase au făcut un nou pas important în relația lor. Cei doi și-au luat casă împreună și s-au mutat recent în noul lor cămin. După multe discuții și câteva contradicții legate de alegerea noii locuințe, cei doi au decis să își achiziționeze o vilă spațioasă, iar acum se bucură de tot confortul.

Înainte să mute în casa mult visată, între Ioana și Ilie Năstase au avut loc lungii discuții și contradicții. Deși la început bruneta își dorea să rămână în vila din Otopeni, unde locuiau cu chirie, fostul mare tenismen nu era convins de alegerea acesteia. În cele din urmă, cei doi au ajuns la un compromis și au găsit o casă care le-a plăcut amândurora.

Noua locuință a celor doi este situată tot în Otopeni, într-o zonă liniștită și exclusivistă. Casa este spațioasă, cu patru dormitoare, un living generos și o curte, perfectă pentru nevoile lor. Deși curtea nu este foarte mare, Ioana și Ilie Năstase sunt încântați de alegerea făcută, considerând că au găsit locuința ideală pentru stilul lor de viață.

„Ne-am cumpărat casă în Otopeni. E așa cum ne-am dorit noi, una spațioasă, cu patru dormitoare, living. Are curte, dar nu prea mare. Am achiziționat-o acum câteva luni, ne-a plăcut amândurora. Casa lui Ilie era la vânzare încă de când ne-am cunoscut noi. Știam că nu puteam rămâne prea mult acolo. Am vrut să o cumpăr pe cea în care am stat cu chirie, tot în Otopeni, dar lui Ilie nu-i plăcea, așa că în final am găsit ceva pe placul nostru”, a declarat Ioana Năstase, potrivit fantatik.ro.