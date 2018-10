Ioana Tufaru a ajuns de urgență la spital! Copilul i-a băgat un deget în ochi

Fata Andei Călugăreanu a fost la un pas să-și piardă ochiul drept din cauza unui incident care a avut loc în parc, între ea și fiul ei de numai trei ani.

O banală joacă putea să o lase pe Ioana Tufaru fără un ochi. Fiica regretatei Anda Călugăreanu a avut nevoie urgentă de ajutor, după ce fiul ei i-a băgat degetul în ochi.

“Eram cu Luca în parc și am vrut să îmi arate ceva el cu degetul. Eu am fost curioasă să văd ce a văzut el atât de important și am intrat cu ochiul în degetul lui. Asta e, s-a întâmplat! Am o zgârietură pe cornee, în două-trei zile zic eu că o să îmi treacă. Am fost la spital, mi-a bandajat medicul ochiul și aștept să treacă. Este foarte rău că în perioada asta văd doar cu un singur ochi, dar până la urmă nu este o problenă asta, am trecut în viață prin probleme mai grave. Plus că totul o să fie bine ca să îmi treacă mi-a prescris doctorul un tratament cu picături și un gel de ochi, dar mi-a dat și pastile pentru calmarea durerii”, a declarat Ioana Tufaru pentru Click!

Motivul pentru care Ioana Tufaru nu vrea să se angajeze! Ce pensie primește lunar

Fiica regretaţilor artişti Anda Călugăreanu şi Dan Tufaru primește lunar o pensie lunară de la stat în valoare de 520 de lei. La această sumă se adaugă salariul soțului ei. Ionuț Mardare câştigă mai puţin de 1.500 de lei la o firmă de salubrizare.

“Eu am ajutor social pe viaţă, primesc pe lună câte 520 de lei şi îmi este bine aşa. Am înţeles că este o pensie pentru oamenii asistaţi social, pe talonul lunar scrie pensie socială, mai multe nu pot să zic. Nu mă gândesc să îmi caut de lucru. Dacă nu-mi place unde o să lucrez şi rămân fără banii pe care îi primesc de la stat, ce mă fac? Nu vreau să mă angajez, eu nu am lucrat deloc până acum. Am înţeles că din ianuarie o să se facă pensia 640 de lei, lucru foarte bun”, a povestit Ioana Tufaru anul trecut pentru Click!

