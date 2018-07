Ioana Tufaru s-a topit pe picioare! Cum a aparut pe plaja din Costinesti: „Am slabit 40 de kilograme”

Fiica Andei Călugăreanu a reușit să slăbească considerabil după a doua operație de micșorare a stomacului și pare foarte determinată ca de data aceasta să nu renunțe la regimul impus de medici, mai ales că rezultatele sunt vizibile. Ioana Tufaru a afișat pe plaja din Costinești o nouă siluetă. (Reduceri mari la jocuri PC)

Ioana Tufaru a făcut prima operație de micșorare a stomacului în urmă cu opt ani, reușind să slăbeacă într-un an circa 30 de kilograme. Ulterior, procesul se slăbire s-a oprit, păentru că Ioana nu ținea un regim corespunzător, motiv pentru care a ajuns ca în 2017 să cântărească 165 de kilograme.

Medicul care a operat-o prima dată s-a oferit să-i pună un alt inel gasric, în otcombrie anul trecut, cu promisiunea că de data aceasta fiica Andei Călugăreanu va respecta toate instrucțiunile.

Zis și făcut. Ioana Tufaru a reuit să slăbească din nou, șid e data aceasta a ajuns să piardă în doar câteva luni 40 de kilograme. Noua siluetă și-a afișat-o pe litoral.

“Am revenit zilele trecute de la Costinești. Am fost timp de 14 zile! Am prins și vreme frumoasă așa că am stat la plajă și m-am bronzat suficient de frumos. Luca, băiețelul nostru, s-a bucurat de apă, de soare și de vremea frumoasă. Este un băiețel tare curajos!”. Ioana e bucuroasă că a reușit să se mai subțieze, după ce, anul trecut, în luna octombrie, și-a pus inel gastric: “Am mâncat la mare doar hrană rece, supă instant, iar la desert mi-am luat frappe-uri. Până acum, am reușit să slăbesc 40 de kilograme, în nouă luni.”, a declarat Ioana Tufaru pentru Click! Femeia a avut mari probleme cu greutatea, în ultimii ani, la un moment dat cântărind chiar și 164 de kilograme”, a mărturisit Ioana Tufaru pentru Click!.

Citește și IOANA TUFARU, MOȘTENIRE DE ZECI DE MII DE EURO! RĂZBOI PE AVERE! VINDE APARTAMENTUL SOCRULUI?