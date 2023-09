Ion Ion Țiriac a dezvăluit sacrificiul pe care Sorana Cîrstea l-a făcut pentru a ajunge în sferturi la US Open

Duminică, 3 august 2023, Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) și Belinda Bencic (26 de ani, 13 WTA) s-au înfruntat în optimile de finală de la US Open. Românca a jucat perfect și a câștigat meciul cu scorul de 6-3, 6-3. Sorana a obținut astfel calificarea în sferturile de finală ale competiției. După acest succes răsunător, Ion Ion Țiriac a dorit să o felicite pe iubita sa. Cu această ocazie, el a dezvăluit sacrificiile uriașe pe care le-a făcut Sorana de-a lungul carierei.

Duminică seară, Sorana Cîrstea și-a continuat parcursul fabulos de la turneul US Open. Ea a învins-o fără drept de apel, scor 6-3, 6-3, pe Belinda Bencic în optimile de finală ale competiției. În urma acestui succes, Sorana s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la New York.

Ion Ion Țiriac a dezvăluit sacrificiile făcute de Sorana Cîrstea de-a lungul carierei. „O viață presărată cu lacrimi, dureri, îndoieli”

Calificarea în sferturile de finală este cea mai importantă performanță reușită de Sorana Cîrstea la US Open. În „sferturi”, ea o va întâlni pe Karolina Muchova (27 de ani, 10 WTA), care a trecut în „optimi” de chinezoaica Wang Xin, cu scorul de 6-3, 5-7, 6-1. Pentru performanța sa de la New York, Sorana va primi un cec în valoare de de 455.000 de dolari.

Ion Ion Țiriac a dorit să-și felicite public iubita pentru performanța uriașă reușită la US Open. Cu această ocazie, el a dezvăluit sacrificiile imense pe care le-a făcut Sorana de-a lungul carierei. Astfel, succesul de la New York este o încununare a eforturilor făcute de ea pe parcursul anilor.

„28 de ani de antrenamente, peste 25 de accidentări serioase. N-a avut Crăciun, zile de naștere sau Revelion. A călătorit peste 1.000.000 de kilometri. O viață presărată cu lacrimi, dureri, îndoieli, înfrângeri grele!

Și vine un moment în călătoria ei când acest zâmbet din suflet face ca totul să merite. Ceea ce ai reușit este întârziat și pe deplin meritat!”, a scris Țiriac Jr. pe rețelele de socializare.

Bucurie imensă pentru Sorana Cîrstea după calificarea în sferturile de finală de la US Open

La finalul meciului cu Belinda Bencic, Sorana Cîrstea a avut un discurs exuberant. Extrem de fericită, românca le-a mulțumit spectatorilor care au susținut-o din tribune, dar și antrenorului său, Thomas Johansson. În plus, ea a subliniat că se simte excelent la New York și speră să-și continue parcursul fabulos.

„Am un zâmbet larg pe față pentru că am muncit atât de mult în ultima vreme! Prea puțină lume știe ce e în spatele scenei, în spatele tenisului. Am avut și un suport solid din tribune, din partea românilor și nu numai! Vă mulțumesc tuturor! Sunteți deosebiți. Este extraordinar. Întotdeauna mi-am dorit să performez aici. Au fost mulți ani cu multe suișuri și coborâșuri, dar iată că am fost răsplătită pentru munca mea! Sunt mulțumită de ceea ce am reușit în aceste zile, mi-am dorit să merg înainte, să fac totul cât mai bine.

Îmi plac condițiile de aici, îmi plac mingile, îmi place atmosfera. Totul a funcționat foarte bine. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat în această săptămână. Colaborarea cu Thomas Johansson a contat foarte mult, în ultima vreme am colaborat foarte bine și îi dedic victoria și lui, pentru că a fost alături de mine în momentele grele”, a declarat Sorana Cîrstea.

