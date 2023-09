Sorana Cîrstea, victorie fabuloasă la US Open. Românca s-a calificat în optimile de finală ale turneului

Vineri noapte, Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) și Elena Rybakina (24 de ani, 4 WTA) s-au înfruntat în turul trei al turneului de la US Open. Românca a jucat excelent și s-a impus cu scorul de 6-3, 6-7, 6-4. Astfel, Sorana a reușit să se califice în optimile de finală ale competiției, aceasta fiind cea mai importantă performanță a sa la New York.

Sorana Cîrstea își continuă parcursul de vis la US Open. În turul trei al competiției de la New York, românca a înfruntat-o pe Elena Rybakina, a patra favorită la câștigarea turneului. În ciuda faptului că adversara sa era mult mai bine cotată, Sorana a jucat excelent și a reușit să se impună.

Sorana Cîrstea a început meciul foarte bine, reușind să conducă la un moment dat cu scorul de 4-1. În cele din urmă, ea a câștigat primul set cu 6-3. Setul doi a fost însă mult mai echilibrat. În ciuda faptului că Sorana a avut două mingi de set, Rybakina a revenit și s-a impus cu scorul de 7-6. În setul decisiv, românca a jucat fabulos și a reușit să-și impună stilul. Astfel, după două ore și 50 de minute de joc intens, Sorana Cârstea a învins cu scorul de 6-3, 6-7, 6-4 și s-a calificat în optimile de finală ale competiției. Aceasta este cea mai importantă performanță reușită de Sorana în cadrul turneului de la US Open. Pentru calificarea în optimi, ea va primi un cec în valoare de 284.000 de dolari şi 240 de puncte WTA.

În optimile de finală de la New York, Sorana o va întâlni pe elveţianca Belinda Bencic (26 de ani, 13 WTA), care a trecut în turul trei de chinezoaica Lin Zhu, cu scorul de 7-6 (1), 2-6, 6-3.

La finalul meciului cu Elena Rybakina, Sorana Cîrstea a fost extrem de bucuroasă pentru performanța reușită. Românca le-a mulțumit spectatorilor, care i-au oferit energia necesară pentru a câștiga acest meci extrem de greu.

„Joc de mulți ani, dar niciodată în fața unui public atât de frumos. Știu că e miezul nopții, dar vă mulțumesc. Am pierdut de două ori în fața ei, dar am jucat excepțional. Este un moment incredibil pentru mine. Toată lumea joacă bine la acest nivel și eu cred în mine. Rybakina este o jucătoare minunată, dar este săptămâna mea. Este un loc magic pentru mine. Energia din arenă este tot ce am nevoie”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit Eurosport.

