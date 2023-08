Sorana Cîrstea a vorbit cu iubitul Ion Ion Țiriac și apoi i-a dat replica lui CTP: „Dacă mă insulți pe mine acum...”

Sorana Cîrstea a fost prinsă într-o controversă de zile mari, la Wimbledon, după ce tenismena de 33 de ani a distribuit, în mediul online, o postare pe care unele voci din sport, și nu numai, au considerat-o jignitoare. Jucătoarea a ajuns să fie criticată aspru de mulți fani, iar acum a decis să dea cărțile pe față și să explice mesajul pe care l-a postat pe internet și care a stârnit numeroase reacții.

Sorana Cîrstea a fost în centrul atenției și a ținut prima pagină a ziarelor câteva zile la rând, după ce a postat pe internet un mesaj controversat: „Faceți bărbații din nou masculini, faceți femeile din nou feminine, faceți copiii din nou inocenți”, scria vedeta tenisului românesc. Ei bine, postarea jucătoarei a stârnit o mulțime de reacții în mediul online, pentru că unele voci din sport, și nu numai, au considerat-o jignitoare. Mulți dintre fanii sportivei au răbufnit la adresa ei și i-au transmis comentarii urâte.

Românca a dat cărțile pe față și a ținut să explice mesajul controversat pe care l-a publicat pe rețelele de socializare. Tenismena susține că are anumite valori normale, nicidecum de școală veche, care au inspirat-o să redistribuie fotografia respectivă. „Sincer, acea postare – de fapt, o repostare la un mesaj pe care îl văzusem – s-a potrivit puțin cu momentul în care eram. Eram la Wimbledon și, în general, știm că Wimbledon este un turneu în care lumea este elegantă în tribune, în care sunt anumite reguli care trebuie respectate. Sunt niște valori, să spun, normale, deși se spune că sunt valori de «școală veche».

Pentru mine sunt valori și atât. Nu sunt valori de școală veche, sunt valori. Și tocmai o văzusem pe Prințesa de Wales (…) cu atâta eleganță și cu atâta feminitate și cu atâta bunătate, rar mi-a fost întâlnit să simt atâta energie din partea cuiva. La fel, domnii erau toți în cămașă, cu sacou, frumos îmbrăcați, civilizați. Și foarte frumos, toată lumea cu familie, cu copii care nu erau neapărat pe telefoane. Și m-a inspirat acea postare pentru că sunt, să zic așa, principii după care mă ghidez și eu”, a ținut să spună Sorana, în cadrul podcastului „Pe drept cuvânt”.

CTP, replici acide la adresa Soranei Cîrstea

Editorialistul Cristian Tudor Popescu a ținut să spună câteva cuvinte la adresa Soranei Cîrstea, după gafa făcută de sportivă. CTP a criticat-o dur pe tenismenă și nu a menajat-o deloc, într-un mesaj aspru postat pe contul lui de Facebook.

„(…) Coțofana care i-a ieșit din gură drăgălașei noastre tenismene s-a ouat pe net așa: «Make men masculine again. Make women feminine again. Make children innocent again». Mai lipsește «Make America great again», nu? Și unde e mesajul pozitiv? Să facem bărbații din nou masculini înseamnă, logic, că ei NU mai sunt masculini. Să facem femeile din nou feminine înseamnă, logic, că ele NU mai sunt feminine. Să facem copiii din nou inocenți înseamnă, logic, că ei NU mai sunt inocenți.

Ce au de-a face aceste propoziții anti LGBTQ+ tipice dreptei conservatoare cu frumusețea spectatorilor și cu clasa din tribunele de la All England Club? De unde știe Sorana Cîrstea că nu sunt printre ei destui reprezentanți LGBTQ+ – aceștia sunt cumva urâți și declasați, ca semne distinctive?

Și cum să-i facem pe bărbați, femei și copii după vrerea domnișoarei Make – să-i băgăm în spitale psihiatrice, în centre de «reeducare», să-i operăm pe creier, să-i exorcizeze niște preoți? Să li se aplice toate astea Dariei Kasatkina, cu care Sorana s-ar putea întâlni, și tuturor jucătoarelor din circuit care și-au declarat orientarea sexuală diferită de heterosexualitatea trâmbițată de Ion Țiriac jr.?”, spunea, de curând, CTP.

Sorana Cîrstea a dat explicații, după ce a fost aspru criticată

Sorana Cîrstea nu a avut nimic de obiectat și a lăsat gurile rele să vorbească. Abia acum, sportiva a ținut să dea o replică celor care au criticat-o în urma mesajului controversat de pe internet. A aflat de la familie și de la partenerul ei de viață ce se scrie pe internet și în ziarele de la noi, despre ea. Vedeta tenisului românesc susține că nu trebuie să fie plăcută de toată lumea, căci nu acesta este obiectivul ei.

„Tatăl meu a fost cu mine la Wimbledon și mi-a spus câteva lucruri, la fel și prietenul meu, fiind în țară, mi-a zis un pic din ce s-a scris. Eu sunt o persoană care respectă orice opinie.

Nu trebuie să fiu plăcută de toată lumea. Toată cariera mea, am fost foarte onestă și naturală, pentru că nu mi-am dorit niciodată să fiu plăcută de toată lumea. Nu acesta e obiectivul meu. Dacă tu mă insulți acum, pe mine nu mă deranjează, pentru că eu îmi știu valoarea, ca om. Dar lumea, în general, devine foarte conflictuală și încearcă să răstălmăcească cuvintele.

Nu am văzut nici măcar ce a declarat mama. Eu am niște valori, dar respect orice fel de părere. Nu toți trebuie să fim la fel, să gândim la fel, să ne îmbrăcăm la fel, să mergem în același locuri. Nu! Fiecare om are mentalitatea lui și de aici reușim să progresăm, ca umanitate. Trebuie să respectăm acest lucru”, a mai spus iubita lui Ion Țiriac Jr., în podcastul citat mai sus.