Ioniță de la Clejani o să devină bunic pentru prima oară! Vestea cea mare a venit chiar de la fiica lui

Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani, Ramona Manole este însărcinată cu Ady Paris, actualul său partener de viață. Cântăreața de muzică lăutărească îl va face pe soțul Vioricăi de la Clejani bunic pentru prima oară.

În cadrul unui interviu acordat recent, Ramona de la Clejani, așa cum este și numele ei de scenă, a anunțat că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de colegul său de breaslă, Ady Paris și că cei doi așteaptă un copil.

CITEȘTE ȘI: CE A POSTAT RAMONA DE LA CLEJANI DESPRE TATĂL CARE A RENEGAT-O. “DACĂ EL NU AR FI FOST, EU…” VIORICA NU VA FI DELOC ÎNCÂNTATĂ

Ramona de la Clejani: ”Eu bănuiam că sunt însărcinată”

Fiica cea mare a lui Ioniță de la Clejani a mărturisit că este însărcinată într-o lună și câteva zile. Ramona își dorește să nască un băiat și este extrem de fericită că va aduce pe lume primul copil. La fel de bucuros este și iubitul ei.

”Vrei să îți dau o veste? Sunt însărcinată într-o lună și ceva. Îl voi face pe Ioniță bunic. Nu știu ce o să fie. Eu îmi doresc foarte mult băiat, el vrea fetiță, acum ce o vrea bunul Dumnezeu.

Iubitul meu a fost foarte fericit când i-am zis că o să fie tătic, mai ales că el nu are copii. În ultima perioadă mă simțeam încontinuu rău. Eu bănuiam că sunt însărcinată, așa că mi-am făcut un test de sarcină și am aflat atunci că sunt gravidă.

Mama este și ea fericită de când i-am zis că o să fie din nou bunică. Fetele mele la fel, sunt și ele bucuroase că vor mai avea un frățior sau o surioară”, a declarat Ramona de la Clejani, în timpul interviului.

Fiica lui Ioniță: ”În prezent fac terapie pentru a trece peste toate greutățile”

Ramona Manole susține că are mari emoții și că încă nu îi vine să creadă că este însărcinată. De asemenea, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani susține că merge la psiholog pentru a-și rezolva anumite traume prin care a trecut.

”Parcă vorbesc din povești, nu îmi vine să cred că vorbesc despre mine. Pe bune, am emoții! Dacă îți dorești doar lucruri frumoase de la viață ți se întâmplă. În prezent fac terapie pentru a trece peste toate greutățile din trecutul meu.

Eu am foarte multe traume care nu îmi dau voie să fac multe lucruri. Trăiesc altă viață acum. 28 de ani am plâns încontinuu. Acum, viața mea s-a schimbat radical. Am tot ce mi-am dorit. Aproape trei decenii am fost doar tristă. Eu am pornit în viață de la zero cu totul: am crescut fără tată, fără visuri și fără bucurii. De opt ani lupt singură. Am luptat să clădesc un drum la care doar visam și am reușit prin muncă și prin caracterul meu frumos. Unde am mers am lăsat loc de bună-ziua și așa am evoluat”, a mai mărturisit fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani, pentru Click.

VEZI ȘI: RAMONA DE LA CLEJANI, HĂRȚUITĂ DE UN BĂRBAT. CEL CARE SUSȚINE CĂ E ÎNDRĂGOSTIT DE EA A AMENINȚAT-O: ”MI-A ZIS CĂ NU O SĂ MAI CÂNT NICIODATĂ ÎN ROMÂNIA”