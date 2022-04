Ramona de la Clejani, hărțuită de un bărbat. Cel care susține că e îndrăgostit de ea a amenințat-o: ”Mi-a zis că nu o să mai cânt niciodată în România”

În cadrul unei emisiuni TV, Ramona de la Clejani a mărturisit faptul că este hărțuită de un bărbat într-un local în care cântă. Cel care susține că este îndrăgostit de artistă a amenințat-o.

Ramona de la Clejani a mărturisit, în cadrul unei emisiuni de televiziune, faptul că este hărțuită de aproape două săptămâni de către un bărbat, în localul din București în care cântă. Acesta susține că ar fi îndrăgostit de artistă, însă Ramona de la Clejani mărturisește că a fost chiar amenințată de către el.

Ramonei de la Clejani i s-a propus să formeze o relație cu el, însă cântăreața nu își dorește: ”Am fost contacată de domnul Giovani și mi s-a propus să fiu invitată permanent acolo, de miercuri până duminică, printre care mai vin și alte surprize muzicale. Am fost acolo de câteva ori, oamenii au fost foarte fericiți. Acest domn m-a abordat ușor, așa subtil, mi-a dat la început și o sumă de bani și mi-a zis că ”o să am grijă de tine tot timpul”. Nu au legătură banii, dar el acum mă abordează ca și cum să fiu iubita lui, mă abordează că a văzut că am prins acolo în localul dumnealui”.

Ce spune bărbatul care este îndrăgostit de Ramona de la Clejani

De asemenea, artista a fost amenințată de acesta, însă nu a mers, până în acest moment, la poliție pentru a depune o plângere.

”Mi-a zis că nu o să mai cânt niciodată în România. Nu am ajuns până acolo (n.r. la poliție), dar poate o să ajung”, a mai spus Ramona de la Clejani.

Pe de altă parte, bărbatul își dorește ca Ramona de la Clejani să fie mai mult decât iubita lui, iar la Antena Stars a făcut declarații: ”Oarecum, singura chestie e pentru că eu i-am oferit o sumă de bani să cânte la mine în local. Eu chiar vreau să fie iubita mea, soția mea, dar ea tot neagă. Eu vreau o relație serioasă, să o cer în căsătorie pe parcursul timpului. Eu m-am îndrăgostit de Ramona. Eu i-am spus că orice își va face o relație nu va avea soartă cu ea. Eu nu accept așa ceva, atâta timp cât îmi place de ea lupt până în pânzele albe. Mi s-a pus pata pe Ramona. Până nu o cuceresc din toate punctele de vedere eu nu o să mă las. Nu e o amenințare, sunt vorbe, de la vorbe la fapte… Pentru ea îmi asum orice, nu e niciun fel de problemă”.

Sursă foto: captură video Youtube