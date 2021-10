Motivul pentru care Ramona de la Clejani s-a ”tunat”! Artista și-a pus silicoane: ”Nu visam la așa ceva”

Ramona de la Clejani a trecut printr-o serie de transformări, după ce i s-a recomandată să aibă grijă de imaginea ei, având în vedere faptul că este artistă, susținerea venind chiar din partea lui Dan Bursuc. Ce a spus cântăreața despre decizia de a-și pune silicoane?

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Ramona de la Clejani a vorbit despre motivele pentru care a ales să își facă transformări estetice și corporale. Încrezătoare în sine și cu zâmbetul pe buze, cântăreața a mărturisit faptul că Dan Bursuc a fost cel care i-a recomandată să aibă grijă de imaginea ei, motiv pentru care a ales să se „tuneze”. În urmă cu două luni, artista a suferit și o operație de rinoplastie. Apoi, pentru a primi o doză în plus de încredere, artista a ales să își facă și implant mamar. La Antena Stars, Ramona de la Clejani a vorbit deschis despre transformările prin care a trecut.

„Totul a pornit inițial de la Dan Bursuc, care mi-a zis că trebuie să am grijă de imaginea mea, oarecum. Am alăptat trei copii, sânii mei s-au lăsat și astfel mi-am dat seama că într-adevăr am nevoie de o intervenție. Așa am ajuns la spital și i-am zis doctorului că vreau un implant și eu. Așa am și făcut. Este o investiție grea, nu toată lumea își permite, nici eu nu visam la așa ceva, dar acum sunt foarte fericită de alegerea pe care am făcut-o”, a mărturisit Ramona de la Clejani.

Pe de altă parte, după ce Ramona de la Clejani și-a făcut o serie de transformări, impresarul Dan Bursuc i-a recomandat și un alt nume de scenă: Cenușăreasa din Clejani.

„El mă sfătuiește. Mi-a pus și un nume frumos: Cenușăreasa din Clejani. Este noul meu nume de scenă. Așa m-a botezat Dan Bursuc”, a mai spus artista

