Ionuț, iubitul pe care Andreea Bălan l-a ținut ascuns! Bărbatul din Ploiești a fost prima mare dragoste a juratei „Te Cunosc de Undeva!”

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, iar de-a lungul timpului a „bifat” câteva relații cu persoane cunoscute în showbiz. De altfel, puțini știu faptul că a avut o legătură cu dansatorul Ionuț Manea, originar din Ploiești. Iată mai jos, în articol, detalii despre prima mare dragoste a juratei Te Cunosc de Undeva.

În urmă cu mulți ani, când Andreea Bălan activa în cadrul trupei Andre, a întâlnit un bărbat pe nume Ionuț Manea. Tot atunci, acesta a luat parte la filmările videoclipului pentru melodia „Moșule ce tânăr ești” (anul 2000). La momentul acela, Ionuț făcea parte dintr-un duo dance intitulat 4U. S-a zvonit îndelung că dansatorul și cântăreața ar fi format un cuplu. Însă Andreea Bălan mărturisea, la momentul respectiv, că dansatorul are sentimente de iubire față de ea, iar artista „ținea la el și atât”, fără să se erijeze în alte comentarii.

„Suntem prieteni foarte buni, deşi m-a iubit întotdeauna. A fost singurul care a ţinut la mine cu adevărat, Ionuţ mă cunoaşte cel mai bine. Mă iubeşte de 3 ani, dar nu-i poţi comanda inimii, ţin la el şi atât”, spunea cântăreața în vârstă de 39 de ani.

Ionuț, presupusul iubit al juratei Te Cunosc de Undeva pe care l-ar fi ținut ascuns, a dansat în videoclipul melodiei care a spart topul în 2000

Apoi, după presupusa relație pe care ar fi avut-o cu Andreea Bălan, Ionuț Manea și-a găsit dragostea în brațele altei femei, o altă cântăreață româncă. Cei doi au fost logodiți. După separare, bărbatul s-a îndrăgostit de Cristina, o femeie pe care a și luat-o de soție. De altfel, pașii l-au condus în viață către o altă pasiune, și anume cea moto. Este fost participant la curse de profesioniști și a luat parte și la maratoane de jogging.

Artista formează un cuplu cu Victor Cornea

După presupusa relație cu Ionuț Manea, poveștile de dragoste cu George Burcea și Keo, artista și-a găsit alinarea în brațele unui sportiv. În prezent, Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Victori Cornea. Cântăreața și jucătorul de tenis ar avea planuri mari la activ, iar CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, informațiile care i-au dat de gol. (Accesează aici) Apoi, artista a și publicat primele poze cu partenerul său, care pot fi vizualizate la acest link. Între cei doi este o diferență de vârstă de nouă ani, însă acest aspect nu le-a pus piedici. De altfel, la Antena Stars, artista a mărturisit ce calități au atras-o la tenismen.

„În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.

(…) M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a spus artista.